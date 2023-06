Projeto “Laços de Amor” dá assistência a mulheres gestantes em Tailândia

Para fortalecer a relação entre gestantes e a equipe multiprofissional do Hospital Geral de Tailândia, na região de integração do Tocantins, profissionais da unidade criaram o projeto “Laços de Amor”. Garantir um ambiente acolhedor às mães, com informações sobre aleitamento materno e rotinas hospitalares, além de orientações sobre os recursos disponíveis no hospital para que as grávidas se sintam mais seguras na hora do parto estão entre as finalidades do projeto, criado em 2018.

“O projeto começou com o objetivo de proporcionar às gestantes uma visita à maternidade para conhecerem a estrutura do local. Com o passar do tempo, foi se expandindo e os voluntários sentiram a necessidade de oferecer informações complementares às gestantes. A visita, que foi renomeada como Hospitur, acontece no auditório da unidade. Enfermeiros obstetras e assistenciais, psicólogas e nutricionistas promovem palestras para sanar todas as dúvidas das gestantes, abordando temas relacionados ao pré-natal, parto e pós-parto”, explica Emanuelle Campiol, enfermeira do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e voluntária do “Laços de Amor”.

As gestantes são presenteadas com lembrancinhas para o recém-nascido, como fraldas e sabonetes. O projeto realiza, mensalmente, um bazar beneficente, no pátio da unidade, com o intuito de arrecadar fundos para as ações. Com os recursos obtidos, é possível adquirir os kits de presentes, oferecer o café da manhã dos dias de atividade e investir na Central de Parto Normal.

Moradora do bairro Santa Maria, em Tailândia, Ruth Sara, 24 anos, que está grávida do seu primeiro filho, afirma que participar do projeto fez com que se sentisse mais segura com os profissionais pelo fato de conhecer melhor a estrutura hospitalar, os serviços oferecidos, os direitos e deveres das gestantes.

“Participar do ‘Laços de Amor’ tem sido uma experiência incrível para mim, especialmente porque sou mãe de primeira viagem e tenho muitas dúvidas e preocupações sobre a maternidade. Encontrar um espaço onde posso compartilhar essas inseguranças com outras gestantes e receber orientações tem sido fundamental. Criei laços de amizade e fortaleci o apoio com outras mães e profissionais do hospital. Estou muito grata pela existência desse projeto que acolhe e orienta gestantes, tornando essa fase tão especial da minha vida ainda mais memorável”, ressalta Ruth.

Estrutura – O Hospital Geral de Tailândia possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços por meio da Central de Regulação Municipal, e os de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação