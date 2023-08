Projeto “Música nos Museus” apresenta o Grupo Flautas Doces da Amazônia e o Duo Belém

Para democratizar o acesso à música clássica, o Projeto “Música nos Museus” prossegue nesta semana com as apresentações do Grupo Flautas Doces da Amazônia, e do Duo Belém – Violão e Voz, que trazem um repertório variado para o público. A iniciativa é promovida pela Fundação Carlos Gomes (FCG) em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memoriais da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Nesta segunda (21), o Grupo Flautas Doces da Amazônia realizará uma apresentação, às 19h, na Igreja de Santo Alexandre. Já na quinta (24) será a vez do Duo Belém – Violão e Voz, que realizará um show, a partir das 17h, no Espaço São José Liberto, em Belém.

Sobre os artistas – Criado em 2013, o grupo Flautas Doces da Amazônia surgiu com o objetivo de agregar alunos de todos os níveis de ensino do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) para criar um ambiente de prática coletiva, proporcionar uma maior interação entre os alunos, além de promover arranjos e composições para essa formação instrumental. O grupo é coordenado pelo professor do IECG, Acácio Cardoso, e é a única orquestra de flautas doces da América do Sul que cumpre os parâmetros da comunidade internacional do instrumento, como a American Recorder Society. Devido ao pioneirismo e o repertório variado, o grupo já participou do do World Flutes Festival na cidade de Mendoza, na Argentina.

O Duo Belém – violão e voz é composto pelo violonista Maurício Gomes, que é mestre em Música pela Universidade de Aveiro (Portugal), técnico em violão clássico pelo Instituto Carlos Gomes, licenciado em Educação Artística com Habilitação em Música pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), bacharel em Música pela Escola Superior de Música de Catalunya (Espanha) e atualmente é professor de violão no Instituto Carlos Gomes. O músico já lançou os CDs “Maurício Gomes Interpreta Catiá” e “Maurício Gomes Plays Sebastião Tapajós”.

O Duo Belém também conta com o tenor Tiago Costa, que já atuou em concertos do Festival Ópera do Theatro da Paz e, em 2015, foi selecionado para participar da academia internacional de música, no Teatro Del lago na cidade de Frutillar (Chile). Atualmente, ele faz parte do quadro efetivo, no cargo técnico em canto no Instituto Estadual Carlos Gomes, e desde 2020 vem participando do curso de formação e capacitação de cantor, no Theatro da Paz.

Serviço:

Projeto “Música nos Museus”

Apresentação do Grupo Flautas Doces da Amazônia

Data: 21/08

Horário: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre

Apresentação do Duo Belém – Violão e Voz

Data: 24/08

Horário: 17h

Local: Espaço São José Liberto

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação