Projeto ‘Música nos Museus’ homenageia maestro e compositor Waldemar Henrique

Em homenagem ao aniversário de 119 anos do maestro e compositor Waldemar Henrique, que ocorre nesta quinta (15), o projeto Música nos Museus promove a primeira apresentação do ano com repertório especialmente voltado para as canções, que celebram a cultura e o imaginário amazônico. Com entrada gratuita, a programação ocorrerá na Igreja de Santo Alexandre, às 19h, e contará com a apresentação dos cantores líricos Tiago Costa, Ytanaã Figueiredo e Emanuele Monteiro, com a participação do pianista Daniel Zharbo-Vieira.

Durante a edição especial do projeto Música nos Museus, que é promovido pela Fundação Carlos Gomes e o Instituto Estadual Carlos Gomes, em parceria com o Sistema Integrado de Museus da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o público poderá conferir o legado deixado pelo pianista, maestro e compositor, Waldemar Henrique, que compôs belas canções líricas que refletem o folclore e a cultura amazônica.

O tenor Tiago Costa, que também é técnico em canto do Instituto Estadual Carlos Gomes, explica que a apresentação reunirá canções de cunho histórico que abordam lendas amazônicas, incluindo obras do universo afro e românticas. “Eu me identifico muito com as obras do Waldemar Henrique , particularmente gosto da canção ‘Valsinha do Marajó’. Além da ‘Canção Nômade’, que também estará no repertório desta apresentação”, ressaltou

De acordo com a cantora Emanuele Monteiro, as canções que serão apresentadas trazem a crítica social, que estão conectadas ao universo de lendas amazônicas. “Quando eu recebi o convite para participar do Música nos Museus pensei logo no aniversário do Waldemar Henrique e então juntamente com os cantores Ytanaã Figueiredo e Tiago Costa resolvemos prestar essa homenagem. A obra do Waldemar Henrique é muito rica e sempre tive muito contato com as canções dele durante as aulas de canto no Instituto Estadual Carlos Gomes”, ressaltou.

O superintendente da Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan, enfatiza a importância do projeto Música nos Museus, que proporciona acesso gratuito à música clássica. “Iniciamos a temporada já com uma grande homenagem ao compositor e maestro, Waldemar Henrique, que deixou um legado importante para a música paraense. Sem dúvida, o espetáculo será uma grande oportunidade para que o público possa conhecer as obras mais importantes, que resgatam as raízes amazônicas”, ressaltou.

Sobre os artistas

O cantor Ytanaã Moraes Figueiredo é graduado no curso de Licenciatura em Música pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) e especializado em Educação Musical pelo Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) e também é técnico em canto, atuando na instituição. Ytanaã é integrante do grupo de alunos do Programa de Inovação na Música de Concerto do Ministério da Cultura, em parceria com a Petrobras.

Já o tenor Tiago Costa é pós-graduado em ópera pela Esmae (Escola de música e Artes de Espetáculo – Porto/Portugal), em canto pelo Conservatori Liceu de Barcelona – Espanha, e é bacharel com habilitação em canto pela UEPA (Universidade do Estado do Pará). Tem atuado como solista no Festival de Ópera do Theatro da Paz, através da Academia de Ópera e atua como técnico em canto no Instituto estadual Carlos Gomes.

O pianista Daniel Vieira-Zharbo é doutor em música pela UFRGS e professor de piano no Instituto Estadual Carlos Gomes. Já se apresentou em vários centros musicais de norte a sul do Brasil, na Argentina, Portugal, Alemanha e Holanda.

A cantora lírica Emanuele Monteiro foi aluna do Instituto Estadual Carlos Gomes, onde participou do projeto de extensão Ópera Estúdio, além de ter atuado em grandes eventos de canto lírico como o Festival de Ópera do Theatro da Paz e ter sido maestrina interna da Ópera “Menino Maluquinho”.

Serviço:

Projeto Música nos Museus – Homenagem a Waldemar Henrique

Data: 15/02

Hora: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre

Entrada gratuita

Fonte: Agência Pará Foto: Ricardo Amanajas