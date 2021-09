Projeto música nos museus retoma as apresentações presenciais em Belém

Realizado pelo governo do estado do Pará, através da secretaria de estado de cultura (Secult) e do Sistema Integrado do Museu e Memoriais (SIMM) em parceria com a Fundação Carlos Gomes (FCG), dará continuidade ao projeto “Música nos Museus”, que terá a partir desta quinta-feira (02) apresentações presenciais em museus e casas de cultura de Belém. O projeto integra o programa cultural por todo o Pará.

O projeto segundo a professora e coordenadora dos grupos artísticos da FCG, Maria Antônia Jiménez, tem como objetivo popularizar e fomentar a música clássica, e contribuir para o bem-estar e lazer da população.

A igreja de Santo Alexandre, Museu do Estado do Pará (MEP), Casa Das Onzes Janelas, Forte do Castelo e São José liberto, serão locais em que acontecerão as apresentações.

Já nesta quinta-feira (02) acontecerá a participação do trio de músicos João Pedro Pagliosa (flauta transversal), Odília Santana (violão) e Salatiel Ferreira (clarineta), que acontecerá no espaço São Liberto (Praça Amazonas, S/N, Jurunas) a partir das 16hs, a entrada será franca e receberá por ordem de chegada 50 pessoas no espaço.

Nos dias do evento serão mantidas as medidas de proteção contra a Covid-19, como o distanciamento social, o uso de álcool em gel e máscara de proteção.

Foto: Fundação Carlos Gomes