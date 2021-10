Projeto oferece bolsa de R$ 600 para mulheres trans e travestis

O governo do Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo Arco-Íris, vai lançar um programa de capacitação de mulheres trans e travestis, para que elas possam abrir seu próprio empreendimento. Serão 30 vagas no total, além de bolsa-auxílio no valor de R$ 600 por um período de três meses.

A iniciativa é da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-Rio) e tem como alvo trans que possuem seu próprio empreendimento ou que tenham alguma ideia de negócio e desejem avançar na ideia.

As inscrições podem ser feitas até o 17 de outubro por meio da internet ou presencialmente. Além da bolsa, serão oferecidos acompanhamento psicossocial durante as aulas e mentoria para os negócios de cada um dos alunos. Entre as aulas que serão ministradas estão educação financeira, identidade visual e uso das redes sociais.

As inscrições podem ser feitas presencialmente nos dias úteis, das 09h às 16h, nos seguintes locais:

Casa da Mulher Carioca Tia Doca (Rua Julio Fragoso, 47 – Madureira)

Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho (Rua Limites, 1.349 – Realengo)

Grupo Arco-íris (Rua da Carioca, 45 – Centro)

CPA IV LGBTI (Rua Tenente Possolo, 49 – Centro)

Fonte: Pleno News