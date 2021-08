O Hospital Regional Dr. Aberlado Santos(HRAS) localizado no distrito de Icoaraci em Belém inaugurou neste mês de Agosto o projeto papai canguru que tem o objetivo de permitir que os pais paternos possam ter mais contato físico com seus filhos recém-nascidos, ou que precisam de cuidados especiais ainda dentro do hospital, o projeto é uma extensão do projeto mãe canguru que já existe a alguns anos em outras unidades de saúde em Belém, agora com o novo projeto que comtempla também o pai da criança, o mesmo pode optar por ficar com o bebê nos intervalos de amamentação ou durante toda a estadia da mãe e do recém-nascido no hospital.



O nome Papai Canguru refere-se ao fato de que a criança, deve ficar na posição de canguru, e para que os recém-nascidos participe desta ação, é preciso pesar a partir de 1,400kg e que também não apresentem nenhum tipo de infecção, os pais podem ficar na UTI Neonatal junto com a mãe fazendo todo acompanhamento necessário até poder retornarem para casa juntos com o bebê.



Além de o projeto papai canguru ficar fixo na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (Ucinca), o gestor do hospital pontuou que irar apresentar novos projetos que busca humanizar cada vez mais as ações voltadas para a população.

Foto: Agência Pará