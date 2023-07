Projeto Praia à Praia do Detran garante transporte gratuito em Salinópolis

Moradores e veranistas que vão curtir o mês de julho em Salinópolis já podem contar com uma linha de ônibus totalmente gratuita. Neste sábado (01), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou o projeto Praia à Praia, que consiste na disponibilidade de transporte gratuito para que os frequentadores da cidade possam se deslocar com segurança e conforto entre o Maçarico e Atalaia.

A diretora geral do Detran, Renata Coelho, destaca a importância da iniciativa para contribuir com a segurança de trânsito durante o veraneio.

“O lançamento da linha de ônibus gratuita em Salinas faz parte da estratégia da Operação Verão do Detran, que tem como foco principal a prevenção de sinistros em todo o Estado com a realização de ações de fiscalização e educação. O ônibus é uma opção de deslocamento rápido e seguro para quem quer beber e não pode dirigir”, pontua.

O diretor técnico-operacional do órgão, Bento Gouveia, explica que neste primeiro fim de semana de julho os ônibus estão circulando em caráter experimental no sentido de avaliar possíveis ajustes operacionais no decorrer da semana. “Estamos iniciando a linha neste primeiro fim de semana para que as pessoas conheçam o trajeto e para que possamos observar qualquer ajuste que deva ser feito para aperfeiçoar o projeto. Até o momento temos visto muita aceitação da população”, explica o diretor.

Os ônibus vão circular inicialmente das 9h às 19h, saindo da Praça do Bosquinho, no Maçarico, até a rampa da praia do Atalaia. Ao todo, são cinco pontos fixos de parada para entrada e saída de passageiros.

Dentro do coletivo, não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas e comidas. Além disso, a lotação de cada ônibus obedecerá o limite de lugares, garantindo o conforto e segurança de todos. Além de combater a alcoolemia no trânsito, a linha de transporte gratuito objetiva incentivar que as pessoas utilizem menos carros e motos, melhorando o fluxo do trânsito nas vias de acesso às praias.

A frota é composta por cinco ônibus com ar condicionado, televisão e poltronas confortáveis aos passageiros que irão frequentar as praias mais movimentadas do município.

Quem pegou o ônibus neste primeiro fim de semana aprovou a iniciativa. “Estou vindo a Salinas pela segunda vez e não tinha essa facilidade. Tem ar condicionado, pessoas muito educadas nos recepcionando, está tudo muito legal mesmo. Dou parabéns ao Detran por essa ação”, comentou o engenheiro Antônio Marcos. A Kelvia Silva mora no Marajó e veio para Salinas com a família. “A gente soube ontem que ia ter o ônibus gratuito, então como não estamos de carro, essa linha já facilita o nosso deslocamento para o Atalaia, e com esse conforto é melhor ainda”, comentou.

Para o empresário e morador de Belém, Júlio César, esse serviço do Detran vai agradar a muita gente que ainda vem pra Salinas e não tinha transporte com todas essas facilidades que o projeto oferece. “Com certeza, esses ônibus vão agradar muito os turistas, até porque nem todos têm carro à disposição e também as pessoas que querem beber não terão mais a preocupação com a fiscalização”, avalia Júlio César.

Confira as paradas oficiais do itinerário da linha “Praia à Praia” (ida e volta):

1ª parada – Bosquinho (entrada da orla do Maçarico)

2ª parada – Praia da Corvina

3ª parada – Terminal Rodoviário (Travessa Nazaré, esquina com a Av. Miguel Santa Brígida)

4ª parada – Resort (PA-444)

5ª parada – Rampa da Praia do Atalaia

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom/Detran