Projeto que prevê empréstimo de R$ 500 milhões para Belém ameaça orçamento, alerta vereador

Três projetos, enviados à Câmara Municipal de Belém, pelo Prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (Psol), que autorizam um empréstimo que somam o valor aproximado de R$ 500 milhões ao município de Belém, têm sido tratados como prioridade total pela base do Governo Municipal.

No primeiro empréstimo, o que mais chama atenção é o valor de $ 60 milhões de dólares, que convertido em na moeda brasileira chega em um montante de quase R$ 300 milhões. Outro empréstimo de R$ 90 milhões destinado a projetos de modernização e eficiência da gestão institucional do município. Além disso, um terceiro também foi solicitado, no valor de R$ 100 milhões, com a justificativa de Programa de financiamento e infraestrutura.

Segundo o Vereador Matheus Cavalcante (Cidadania), a proposta foi protocolada na Câmara Municipal de Belém na última sexta-feira, 25, e passou em tempo recorde por todas as comissões da casa e será votada nesta quarta-feira, 30. “O projeto tramita e deverá ser aprovado sem avaliar e levar em consideração pontos importantes, como: a condição do financiamento, a capacidade de endividamento e pagamento de Belém, por exemplo. Somos a favor de investimentos para Belém, mas não podemos ser irresponsáveis e colocar em risco as contas da cidade, por isso, cobramos por mais transparência e responsabilidade com os gastos e o recurso público.” completou.