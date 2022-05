Projeto retoma as atividades educativas no dia das mães no Museu de Arte Sacra

Um dos projetos mais importantes realizados nos museus do Estado: o 2° Domingo de Acessibilidade e Inclusão, está de volta, o retorno da programação será celebrado neste domingo, no dia das mães.

A ação será gratuita e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Sistema Integrado de Museus e Memorias (SIMM/Secult). Será realizado uma atividade educativa na Sala dos sentidos, localizada na Sacristia da Igreja de Santo Alexandre, com visita guiada, a programação ocorre das 9h às 17h.

O retorno da programação embasa no cumprimento da Portaria N° 051, de 5 de janeiro de 2020, que visa promover os museus como espaços mais inclusivos. As Pessoas com Deficiência (PcDs) terão acesso a parte do acervo dos museus do SIMM/SECULT, com peças sacras, arqueológicos, arte contemporânea e materiais etnográficos de origem europeia, amazônica e indígenas.

Foto: MARIO QUADROS / ASCOM SECULT