Projeto “Robótica na escola” é iniciado pela SEMED nas escolas municipais.

A Prefeitura Municipal de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta semana, o projeto “Robótica na Escola”, que comtemplará alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental de 26 escolas municipais, sendo realizado inicialmente no município de Marituba. As aulas ocorrerão uma vez por semana por duas horas e contará com até 15 alunos por turma.

As aulas teóricas e práticas têm como objetivo a construção de protótipos tecnológicos (moldes de futuras produções) de acordo com o contexto educacional, ambiental e social por meio de automação e linguagem científica. Segundo o site oficial da prefeitura de Marituba, a coordenadora pedagógica da Semed, Joice Bahia, a “Nossa pretensão é estimular o interesse do aluno às metodologias científicas para que tenham cada vez mais interesse pelo conhecimento”.



Ainda segundo o site, a professora Rute Sousa explica que “Um projeto voltado à robótica, dentro do município de Marituba, deveria ser realidade há muito tempo já que vivemos na era da automação. Tenho sonhos para o futuro destes alunos. Muitos me procuraram nesta semana porque sonham em ser engenheiros, cientistas da área química e física. Então, promover algo assim, dentro das escolas, traz esperança”. A professora ainda afirma que mesmo sendo a primeira semana de projeto, os alunos já possuem idéias que serão trabalhadas e transformadas em protótipos úteis ao município.



A Semed busca aumentar a qualificação dos professores por meio de formação, palestras e cursos que acontecem desde o segundo semestre de 2021. O suporte é oferecido por meio de assessoramento de uma equipe técnica pedagógica da secretaria, objetos com sensores, módulos e componentes eletrônicos (Arduíno), além de buscar usar materiais alternativos que visam priorizar a sustentabilidade.

A secretaria Municipal de Educação expandirá o projeto futuramente para toda a rede de educação municipal e realizará em agosto a “I Feira de Tecnologia Educacional do Município de Marituba”, na qual será feita a exposição dos protótipos criados pelos alunos que serão avaliadas e premiadas. Ao fim do ano letivo, todos os projetos realizados serão expostos.

Texto: Paola Queiroz

Foto: Vitor Dagort