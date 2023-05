Projeto “Rota dos Palacetes” promove conhecimento histórico e cultural de prédios arquitetônicos de Belém

Conhecer a história das edificações, aspectos arquitetônicos, memórias e curiosidades: são objetivos do projeto “Rota dos Palacetes”, realizado na tarde e início da noite deste sábado, 27, pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). O evento iniciou às 16h, com paradas em dez predios históricos, e finalizou no Museu Francisco Bolonha, na Av José Malcher, com apresentação da banda de música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA) Big Band e do cantor capanemense Allex Ribeiro.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou a apresentação cultural e destacou a importância de projetos de valorização da história e memória cultural de Belém.

“Estou absolutamente emocionado, porque tivemos, no início, um programa importante de visitação dos Palacetes de Belém e depois, apesar da chuva, vimos as pessoas apredendo mais sobre Belém e demostrando o seu amor pela história da cidade. E agora a orquestra Big Band da escola de música da UFPA, e depois ainda Allex Ribeiro, um dos mais importantes compositores e cantores contemporâneos do nosso país. Viva a cultura. Viva a história e viva a música”, disse Edmilson Rodrigues.

Feira de economia criativa

A Prefeitura de Belém também realizou uma feira de economia criativa com mulheres beneficiadas pela programa “Donas de Si”. A empreendora e membro do Coletivo Mãos de Maria da República de Emaús, do bairro do Benguí, Margareth Gomes, aprovou a inicitiva da gestão municipal em fomentar o conhecimento acerca da história dos palacetes.

“Eu gostei de participar. Essa foi uma oportunidade pra eu conhecer o Museu Francisco Bolonha e também mostrar um pouco do nosso trabalho, as nossas biojoias. A gente passa aqui na frente e as pessoas não têm noção da grandiosidade do Museu Bolonha. Eu fiquei apaixonada”, contou Margareth.

Conectando passado e presente

O projeto “Rota dos Palacetes” é realizado em dois momentos ao longo do ano e busca proporcionar uma conexão com a história do passado e o presente. A próxima edição está prevista para setembro, também com feira de economia criativa e apresentação musical.

A presidente da Fumbel, Inês Silveira, afirma que a proposta é “motivar a população a preservar o patrimônio histórico e cultural. Nós estamos com a proposta de fazer em setembro a segunda edição, sempre no final da tarde, encerrando no Palacete Bolonha com uma atração cultural”.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência belém/Foto: Ryssa Tomé/Comus