Projeto ‘Sala Verde’ é desenvolvido no Residencial Salvação, em Santarém

A manhã de ontem, quarta-feira, 07, teve um gostinho diferente para os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Prof. Maria Eunice Ferreira, localização no bairro Salvação. Isso porque a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), através do Centro de Informação e Educação Ambiental (CIAM), realizou o projeto Sala Verde. Em uma dinâmica inusitada, os pequenos puderam expor suas atividades e aprender sobre o meio ambiente, seus problemas e soluções, tendo conhecimento da importância do seu papel na sociedade, como futuro da geração e, principalmente, como disseminadores de boas práticas ambientais.

A programação faz parte da Semana Municipal do Meio Ambiente, que está sendo desenvolvida de 5 a 8 de junho, e trata este ano sobre o combate a poluição plástica. A ação contou com o apoio do Ibama e de lideranças comunitárias, além de professores e pais dos alunos envolvidos.

“Nós estamos na semana do meio ambiente e estamos muito felizes em ser contemplados com esse projeto. Nós já trabalhamos a educação ambiental com nossas crianças, contemplando as belezas naturais do nosso bairro e desenvolvendo a consciência ambiental deles. Estamos muito felizes”, destacou Dario Pereira, diretor da Unidade.

As crianças apresentaram trabalhos com temos relacionados como: plantio, compostagem, agrotóxicos, recicláveis, decomposição, coleta seletiva e outros. Houve uma competição entre os grupos e os ganhadores vão poder participar de um passeio ecológico no ZooUnama.

“Mais ações como essa serão continuadas nas escolas municipais, a fim de fortalecermos o trabalho de educação ambiental junto as crianças. O objetivo principal é chamar a atenção de todas as esferas, crianças e comunidade, para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que até então eram considerados por muitos como inesgotáveis”, enfatizou Larissa Moura, chefe do setor de Educação Ambiental.

Imagem: Agência Santarém