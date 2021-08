Projeto Saúde por Todo o Pará inicia em Soure e atende mais de 1000 pessoas

A manhã desta terça-feira (17), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, foi marcada pela oferta de diversos serviços de saúde à população. Uma equipe de 50 profissionais da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que faz parte do projeto “Saúde por Todo o Pará”, participa da Expedição Marajó I, que também contemplará, ao longo da semana, os municípios de Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. Somente no dia de hoje, foram mais de 2 mil atendimentos somando Soure e Ponta de Pedras, por onde a expedição também passou.

“Essa expedição vai marcar a história do Marajó. É a primeira vez que o Governo do Estado se faz presente com essa estrutura em 16 municípios, garantindo o acesso a serviços de saúde e fazendo levantamentos para saber em que condição se encontra cada unidade de saúde e hospitais municipais, especialmente, no que se refere à qualidade no pré-natal, que é uma das grandes causas da mortalidade materna, fetal e de prematuros”, assegura a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, que visitou a EEEFM Professora Edda de Sousa Gonçalves, local da ação.

Entre os serviços disponibilizados durante a ação estão: triagem de enfermagem, atendimento médico, emissão de carteira de pessoa com deficiência, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) com aconselhamento; vacinação; testes da orelhinha e da linguinha; seleção de paciente para órtese, prótese e cadeiras de rodas, inclusive as sob medida. Além de palestras educativas sobre saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, nutrição, orientação sobre o aleitamento materno e alimentação de bebês e crianças e distribuição de kits de higiene bucal.

Foi a primeira vez que a dona de casa, Maria do Carmo Nunes, fez testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis. “O município precisa demais dessas ações como essa pela dificuldade de locomoção para a capital, para ter acesso a serviços médicos. Facilita muito a nossa vida, porque os cuidados com a saúde não podem ficar para depois. A gente pode ver o esforço do governo em se fazer presente para dar qualidade de vida para o povo”, afirma.

O prefeito de Soure, Guto Gouvea, que também participou da ação, reforçou a importância do apoio do Governo do Estado. “A vinda dessa expedição e da primeira-dama no nosso município reforça como é essencial atuarmos de forma integrada. Precisamos dar as mãos para garantir benefícios para quem mais precisa, que é a população”, diz.

A moradora de Soure, Eliete Trindade, que é técnica de enfermagem, foi em busca da emissão de carteira de pessoa com deficiência para o filho, que possui esclerose múltipla. “É difícil a gente ter uma ação tão estruturada como essa e é muito importante. Eu tô achando maravilhoso, fui atendida bem rápido. Vai ajudar muito todas as famílias daqui. Somos muito carentes de ações como essa. É uma felicidade imensa conseguir”, conta.

PACTO PELA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA

A Expedição desenvolve também um dos projetos prioritários do Estado, o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna. A diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde, Laena Reis, explica que existe uma grande deficiência da rede materno infantil no Marajó. “Identificamos a dificuldade de acesso a alguns serviços que trouxemos hoje de forma descentralizada. A ideia é que a gente faça esse diagnóstico nas cidades onde visitarmos para ver de perto as necessidades da população e retornar trazendo melhorias”, pontua.

A coordenadora da Saúde da Mulher da Sespa, Nicolli Vieira, informa que estão sendo realizadas visitas técnicas nas unidades de saúde e em hospitais que atendem gestantes e recém-nascidos, para identificar fragilidades e de que forma o governo pode atuar para fortalecer os serviços.

“Fazemos monitoramento de alguns indicadores como consultas de pré-natal, número de partos normais, de gestantes vacinadas no pré-natal, para avaliar como está o atendimento materno infantil nos municípios, o que nos ajuda a atuar para reduzir comorbidades e consequentemente a mortalidade materna no Estado”, informa.

A médica Ana Cristina Guzzo, que é responsável pela Coordenação de Saúde da Criança da Sespa, destacou ainda que Soure, assim como Portel e Afúa, no Marajó, Alenquer e Monte Alegre, no Baixo Amazonas, receberão um projeto que prevê a implantação de salas de estabilização neonatal e a qualificação das salas de parto, além de equipamentos.

Em Soure, também está sendo realizada uma Ação Cidadania na unidade de ensino EMEIF Dom Alonso, nesta terça e quarta-feira (18), de forma integrada pela Defensoria Pública do Estado e pela Polícia Civil do Pará, com diversos serviços.

Nesta terça (17), a Expedição Marajó II também é executada no município de Ponta de Pedras. Até o final das Expedições de saúde no arquipélago, também serão contemplados os municípios de Cachoeira do Arari, Muaná, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel, Chaves e Afuá.