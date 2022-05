Projeto “Show de Casa” lança banda em Canaã dos Carajás

O projeto “Show de Casa” deste mês vai lançar profissionalmente a banda Rotta. Com entrada gratuita, os músicos se apresentarão ao público no próximo sábado, 14 de maio, às 18h, no pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, que promove o projeto.

A banda começou com a união de cinco amigos, que se reuniam para tocar e cantar. Depois, os ensaios começaram a juntar mais amigos para assistir e, com isso, veio a oportunidade de se profissionalizar, fazendo shows abertos ao público, com entretenimento e animação.

Promovido pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, o show da Banda Rotta terá um vasto repertório de clássicos do rock nacional, de Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana a Cazuza.

Serviço

Show de lançamento da Banda Rotta

Data: 14 de maio, às 18h.

Local: pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, que fica na Rua das Esmeraldas, 141 – Jardim das Palmeiras – Canaã dos Carajás.

Entrada gratuita

Fonte: Blog Zé Dudu