Projeto “Som Belém” valoriza artistas locais e leva música para as praças do município

Com o objetivo de valorizar os artistas do nosso Estado do Pará, o Projeto “Som Belém” irá acontecer neste sábado (30) na praça Eduardo Angelin, localizado no bairro da Pedreira a partir das 16h, com encerramento ás 21h.

O “Som Belém” é uma ação idealizada pela Fumbel para ocorrer nas praças públicas do município e abrangerá também as ilhas e os distritos. O projeto tem como foco proporcionar música e cultura para pontos da cidade, já tradicionalmente importantes para a população.

A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município (Fumbel). A ação ocorrerá mensalmente, sempre valorizando os artistas locais.

Foto: Tássia Barros / Arquivo Ag. Belém