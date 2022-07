Projeto Talentos Pará chega a Marabá, Itaituba e Altamira

Na última sexta-feira do mês de julho os moradores dos municípios de Marabá, Itaituba e Altamira estarão recebendo a programação do projeto Talentos Pará, uma iniciativa da Cavalléro Produtora com patrocínio da Equatorial Energia, por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado do Pará.

Além de entretenimento gratuito e muita diversão com o concurso de talentos amadores que premia a melhor apresentação cultural em cada município, o Talentos Pará encampa as ações do mutirão Pelo Cliente realizado pela Equatorial Energia que, entre outros serviços, oferece aos clientes cadastrados benefícios como a troca de geladeira usadas por novas. Na programação do Talentos Pará uma das atrações é o sorteio de geladeiras entre as famílias cadastradas no programa Geladeira Nova.

Talentos amadores

A proposta do Talentos Pará é valorizar as pessoas, a cultura e a identidade de cada município que recebe o projeto, por isso toda a estrutura do evento é pensada para abrir espaço à participação dos moradores em todo o processo, desde a equipe de trabalho até às atrações artísticas que animam a programação dos eventos.

Para a produtora executiva do projeto, Lany Cavaléro, a experiência da primeira edição do projeto foi muito gratificante e em todos os municípios os moradores surpreenderam com as mais diversas performances no concurso de talentos.

A analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, Michelle Miranda, reforça que nos últimos anos a distribuidora de energia tem se destacado nos últimos anos como a empresa que mais investe em cultura no Pará, e que patrocinar o Talentos Pará é uma ótima oportunidade para talentos amadores de diversos segmentos. “Queremos mostrar uma grande diversidade de talentos de forma leve e divertida, estimulando e revelando os talentos dessas cidades por onde o projeto vai passar. Ano passado o Talentos foi um sucesso e este ano a expectativa é muito boa”, declara Michele.

Inscrições

As inscrições ao concurso de talentos amadores são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente através de formulário online no link https://bit.ly/InscriçãoTalentosPará2022 até o dia 25 de julho no caso de Marabá, Itaituba e Altamira.

Em todos os municípios o concurso segue a mesma dinâmica. No palco ocorrem as apresentações de 10 talentos e o show de um artista local e nos intervalos, os sorteios de geladeiras. O talento vencedor da noite ganha um prêmio em dinheiro no valor de 1000 reais.

Até 12 de agosto o Talentos Pará chegará a mais sete municípios, totalizando 13 cidades alcançadas pelo projeto. A edição deste ano começou no último dia 14 com eventos nos municípios de Marituba, Magalhães Barata e Nova Ipixuna.

Dia 05 de agosto a programação acontece em Ananindeua, Peixe-Boi, Parauapebas, Abaetetuba e Cametá. No dia 12/08 será a vez de Belém e Santarém e as inscrições já podem ser feitas para os talentos dessas cidades.

Critérios

Cada participante só poderá inscrever uma única apresentação de até 5 minutos de duração. Na noite da apresentação, um corpo de jurados formado por três personalidades da cidade dará nota de 5 a 10, baseada no FATOR UAU, que é a capacidade de impressionar os jurados e o público. Os jurados levam em consideração: criatividade, originalidade e empatia dos concorrentes.

Em caso de empate, o público, através de aplausos e barulho, será termômetro do desempate. O vencedor receberá premiação em dinheiro de R$1.000,00.

Serviço:

– Data: 29 de julho (Sexta-feira)

Horário: 18h

– Marabá

Local: Praça São Felix Valois, com apresentação da cantora Lynda Souza.

Itaituba

Local: Ginásio Poliesportivo, com show do MJ Cantor

– Altamira

Local: Concha Acústica da orla da cidade, com show do Trio Banzeiro.

Mais informações no perfil @talentospara no Instagram.

Inscrições pelo formulário online https://bit.ly/InscriçãoTalentosPará2022

Acesse o regulamento em https://bit.ly/Regulamento-TalentosPará2022

(Lene Tavares/Ascom Pará Talentos)

Fonte: Blog Zé Dudu