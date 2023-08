Projeto TCE Cidadão leva orientações a estudantes da Escola Palmira Gabriel

A Escola Estadual Palmira Gabriel recebeu, na manhã desta quarta-feira (23), representantes do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Setenta alunos participaram da programação, na qual receberam esclarecimentos sobre o papel do projeto TCE Cidadão e de como ele, estudante, enquanto cidadão, pode auxiliar na concretização dos objetivos da iniciativa.

“Este programa do TCE Cidadão é bem importante para a sociedade como um todo, pois orienta os estudantes, professores e toda a comunidade escolar com exemplos práticos. Os alunos podem se posicionar enquanto cidadãos, enquanto fiscalizadores e, principalmente, parceiros das instituições públicas no acompanhamento da realização dos serviços públicos como devem ser: com qualidade e sempre em boas condições ao atendimento da população”, disse Lana Pontes, diretora da Escola Palmira Gabriel.

Durante a programação, os participantes puderam conhecer qual é a missão e o trabalho do TCE, além de assistirem o vídeo da cartilha eletrônica do projeto, com pautas sobre controle social e cidadania. O encontro foi conduzido por Renise Xavier e Andréa Cavalcante, ambas auditoras do TCE.

“Eu achei incrível saber que existe um Tribunal que serve para direcionar o dinheiro público e também para beneficiar nós, cidadãos. Eu espero que meus colegas entendam esse assunto e saibam sobre o seu papel de cidadãos, de pagar impostos e de saber quanto isso vale para nossa sociedade”, disse Márcio da Costa, aluno do primeiro ano do ensino médio.

Na unidade, os professores de matemática, Antônio Sales e Maria Elenilda Ponso, irão ficar como referência do programa na escola, a fim de acompanhar e fortalecer a iniciativa, além de auxiliar no desenvolvimento do projeto, também multiplicando esse conhecimento junto a mais professores.

TCE Cidadão – Criado a partir da Resolução 18.136/2011, vem sendo desenvolvido de forma contínua por meio de palestras realizadas voluntariamente pelos servidores-multiplicadores do TCE-PA, os quais são devidamente capacitados pela Escola de Contas Alberto Veloso (Ecav).

Texto de Bianca Rodrigues – Ascom/Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação