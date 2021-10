Projeto TerPaz é apresentado a diretores e coordenadores da Uepa

Gestores da Seac mostraram as diretrizes do TerPaz à comunidade acadêmica da Universidade do Estado do ParáFoto: Marília Jardim / Ascom UepaCom o objetivo de apresentar o “Usinas da Paz”, projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), foi realizada na última terça-feira ( 5), no Auditório da Reitoria, uma reunião com os diretores de centro e coordenadores de curso da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A Usina da Paz é um projeto do Governo do Pará, coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

As UsiPaz vão oferecer à população complexos esportivos, salas de audiovisual, espaços de inclusão digital e vários serviços, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, ações de segurança, atividades profissionalizantes, espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, artes marciais, musicalização e biblioteca.

“Apresentar o TerPaz para os professores, para os grandes mestres da Uepa, para que eles possam pensar em políticas dentro da Usina, é pensar em projetos e pensar em pesquisas que podem ser feitas sobre a Usina. Estou muito satisfeito com as pessoas que estão começando a falar que estão tendo milhões de ideias. Consegui atingir o meu objetivo”, disse o coordenador de Ações Estratégicas da Seac, Artur Magno.

Os professores aproveitaram a ocasião para levantar ideias e discutir possibilidades de projetos e parcerias. A comunidade acadêmica mostrou-se disposta a colaborar com os projetos na área de gastronomia, empreendedorismo, cursinhos populares, espaços para estágios supervisionados, pesquisa e ciências, como oportunidades de mudar a vida dos moradores dos municípios onde as Usinas serão instaladas.

Áreas de atuação – Para o reitor da Uepa, professor Clay Chagas, o encontro foi uma oportunidade de levar as ações da instituição à comunidade, por meio de três áreas de atuação, como "a extensão, que a universidade leva os serviços para a comunidade; a pesquisa, pensando em TCCs (Trabalho de Conclusão de Curso), pensando em dissertações e projetos de pesquisa, para poder estarmos fazendo permanentemente a avaliação para verificar se, de fato, essas políticas contribuem para a redução de determinados indicativos. E a outra ação é a graduação, a formação de cursos técnicos e complementares".

A professora do curso de Design da Uepa, Rosângela Gouvêa, já teve a oportunidade de participar de uma ação, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e do TerPaz, em parceria com a Universidade. Ela ministrou um curso de criação de bijuterias e souvenirs para mulheres, no Espaço São José Liberto, no último mês. Para ela, a experiência trouxe a oportunidade de qualificar pessoas carentes. “A importância de participar do projeto é porque atende pessoas que têm a necessidade de adquirir uma profissão, mesmo que seja por um curso rápido, mas pelo menos iniciação em uma área que elas possam obter uma renda”, explicou Rosângela Gouvêa.

Os professores e coordenadores interessados poderão organizar, para aprovação e oficialização, ações a serem desenvolvidas futuramente, fruto da parceria entre a Uepa, Seac e outras instituições governamentais.

