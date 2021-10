Projeto Tipitix abre seleção para empreendedores de Barcarena

O Fundo de Sustentabilidade Hydro e a Fundação Mitsui Bussan do Brasil, vão realizar o 2º Ciclo de Desenvolvimento de Negócios do projeto Tipitix – Empreendedorismo agroalimentar comunitário, que oferecerá um conjunto de serviços e soluções para dez empreendedores de Barcarena, individuais ou em grupo.

As inscrições estão abertas até o dia 05 de novembro, os interessados devem fazer um cadastramento pelo WhatsApp do projeto: (91) 9911 98326.

A iniciativa que tem como execução o Instituto Peabiru, o Tipitix tem a missão de viabilizar a criação e o desenvolvimento de novos negócios agroalimentares de base comunitária no município, promovendo a difusão da cultura empreendedora e inovadora do território.

Serão dez selecionados que vão receber suporte de assessoria técnica na adequação de modelo de negócio; infraestrutura para o beneficiamento de sua produção; de design, crédito e assessoria comercial para colocar o produto ou serviço no mercado; assim como apoio administrativo e contábil para os procedimentos referentes à formalização e à gestão do negócio. O ciclo terá duração de quatro meses.

Podem participar do ciclo os produtores ou membros de grupos de produtores da agricultura familiar que queiram beneficiar sua produção; empreendedores ligados ao mundo da agricultura familiar, e que gostariam de contar com diferentes soluções para melhor alcançar o mercado; indivíduos, grupos ou organizações comunitárias com uma ideia de negócio capaz de contribuir para a agricultura familiar, e que precisam de apoio para o seu desenvolvimento; indivíduos, grupos ou organizações comunitárias que já possuem um produto ou um serviço importante para a cadeia de valor da agricultura familiar e que precisam de assessoria para crescer e se fortalecer.

