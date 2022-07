Projeto vai premiar a criatividade e a cultura popular

O projeto Talentos Pará está de volta, e será realizado em 13 municípios do estado, onde grandes talentos serão revelados, incentivando assim a criatividade e valorizando a cultura popular, levando diversão e entretenimento gratuitos para o interior do estado.

A realização é da Cavallero Produtora com o patrocínio da Equatorial Energia Pará, por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado do Pará. O projeto adota como parte integrante da programação dos eventos, o programa E+Geladeira Nova, da Equatorial, que comtempla as famílias cadastradas no programa, com sorteio de geladeiras durante os eventos.

A programação começa no dia 14 de julho e segue até 5 de agosto, e a programação musical desta edição será nos municípios de Magalhães Barata, Marituba e Nova Ipixuna.

Entre as novidades deste ano está o Espaço Kids que estará disponível em todas as cidades por onde o projeto irá passar, com brinquedos e atividades voltadas para as crianças. também haverá uma Feirinha de Economia Criativa em todos os municípios do circuito, com a participação exclusiva de expositores locais.

As inscrições para quem quiser mostrar seu talento artístico, como magica, dança, performances em Geral, humor, poesia, adestramento de animais e o que mais a criatividade permitir, deve ser feita online através deste link até sete dias antes do evento.

Os municípios de Marituba, Nova Ipixuna e Magalhães Barata deve se inscrever até dois dias antes, ou seja, até o dia 12 de julho. É obrigatório anexar vídeo de até um minuto mostrando ou explicando a sua apresentação e anexar no formulário de inscrição o arquivo de trilha sonora (caso haja) da sua apresentação.

Informações importantes

Cada participante só poderá inscrever uma única apresentação de até 5 minutos de duração. Os jurados irão avaliar criatividade, originalidade e empatia. O vencedor do concurso receberá premiação em dinheiro de R$ 1.000,00.

Serviço:

Projeto Talentos Pará premia a criatividade e a cultura popular.

Data: 14 de julho (Quinta-feira)

Horário: 18h

Locais e atrações:

Marituba – Praça Menino Deus. Show musical com Jorginho Gomez.

Magalhães Barata – Praça Paulino Freire/Rua Lauro Sodré em frente à Prefeitura, apresentação do Grupo de Carimbó Brasileirinhos.

Nova Ipixuna: Praça Av. Evandro Amaral. Show com Manoelito e Banda.

Fotos: Divulgação