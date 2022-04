Projeto vencedor do concurso Parque do Igarapé São Joaquim é anunciado pela prefeitura

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) anunciarão o vencedor do concurso público nacional do Projeto de Requalificação Urbana Ambiental e Tratamento Paisagístico no Entorno do Igarapé São Joaquim, na bacia do Una.

O concurso que pagará R$ 85 mil em prêmios, visou selecionar o projeto de requalificação urbana, ambiental e da arquitetura da paisagem da área que contorna o igarapé, passando por 20 bairros da capital do Pará. Além disso, o projeto também prevê a criação do Parque Igarapé São Joaquin, que terá cerca de 6,48 hectares e 4,6 km de extensão. O prêmio cujo o valor do contrato é estimado em R$ 2.747.550,75, já descontado do valor do prêmio do concurso, e terá os R$ 85 mil divididos da seguinte forma: R$ 50 mil para o autor do projeto que ganhará o primeiro lugar, já o segundo ficará com R$ 23 mil e o autor do terceiro levará R$ 12 mil.

O resultado final do concurso que teve o edital aberto em janeiro deste ano, será anunciado durante a reunião que ocorre hoje, no auditório David Mufarrej da Universidade da Amazônia (Unama) às 19h. O concurso que foi encerrado no fim de fevereiro, faz parte das comemorações dos 406 anos da cidade de Belém e teve a participação de profissionais de várias partes do Brasil. Ao todo, foram 18 projetos inscritos.

As expectativas da Prefeitura de Belém são de que as obras do projeto vencedor sejam iniciadas até o fim do primeiro semestre de 2023. O orçamento total da obra gira em torno de R$ 160 milhões, e passará por licitação ainda este ano.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ag. Belém

Foto: Marcio Ferreira / Ag. Belém