Projeto viabiliza ação socioambiental em Salinópolis

A Defensoria Pública Do Estado do Pará por meio do projeto “PM Zito”, atuou neste último sábado (04) no município de Salinópolis, na Região Nordeste do estado, na qual conscientizou a comunidade sobre a importância de combater a poluição para manter a cidade limpa.

Os participantes dos projetos que contavam com 130 alunos, percorreram os bairros de Salinópolis para fazer coleta de lixo e separá-los de acordo com as categorias plástico, vidro, papel, metal ou não recicláveis, para embalar os materiais para a coleta seletiva, que reaproveita para a utilização de outros utensílios.

O projeto PM Zito existe há cerca de seis anos no municio de Salinópolis e atende crianças e jovens de 12 a 16 anos, na qual policiais militares voluntários dão apoio na área de educação física, ordem unida, artes marciais e xadrez, entre outras atividades voltadas para o desenvolvimento cultural, socioambiental e educacional dos participantes.

Foto: Renata Costa/divulgação