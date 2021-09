Projeto Vida no Trânsito tem como programação desenvolver ações que reduz acidentes no trânsito de Belém

O projeto vida no trânsito tem como foco executar e desenvolver ações do projeto em Belém, tendo em vista a redução de mortes e lesões provocadas pelo trânsito provenientes aos fatores de risco, como álcool, direção e velocidade excessiva.

A programação acontece no auditório da secretaria municipal de saúde (Sesma) a partir das 9h, na qual será apresentado o projeto vida no trânsito. Com apresentação de dados do setor de estatística da sesma referentes a acidentes de trânsito,

A iniciativa tem como vigilância trabalhar a prevenção de lesões e mortes no trânsito, promovendo a saúde, como resposta aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020.

