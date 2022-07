Projetos da Prefeitura de Belém são atrações na X Fórum Social Pan-Amazônico

Quase três mil e quinhentas pessoas entre estudantes, servidores e participantes do X Fórum Social Pan-Amazônico passaram pelo hall do Mirante da Universidade Federal do Pará, onde estão instalados os estandes das secretarias da Prefeitura de Belém.

Ações desenvolvidas A prefeitura é anfitriã do Fórum e teve a oportunidade de mostrar todas as ações desenvolvidas em defesa do meio de ambiente, em defesa da cultura dos povos originários e em defesa da qualidade de vida dos moradores da cidade.

Cidadão melhor – O estudante de Espanhol da Universidade Federal do Para, Ian Gurjão, de 25 anos, acredita que poder conversar com as secretarias mais de perto ajuda a cobrar melhores serviços. “Muitas vezes, o poder público acaba se tornando distante da população, então quando a gente tem a oportunidade de conversar e conhecer os projetos das secretarias mais de perto, a gente até se torna um cidadão melhor, por aprender, inclusive, os meios certos de fazer cobranças e participar ativamente da cidade”, relata o estudante.

No hall do Mirante estão dispostos dez estandes, com secretarias, serviços e programas da Prefeitura de Belém, voltadas a aproximar os participantes de projetos como o Fórum Permanente de Participação Popular, o Tá Selado; dos projetos de saneamento, que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas, e de recuperação de áreas, como o Projeto do Canal São Joaquim.

Pruralidade – A empreendedora Viviane Sabbá Rodrigues, de 38 anos, ficou encantada com a pluralidade de serviços apresentados. “Quando você conversa com alguém que entende do que está falando, como é o caso das pessoas que estão aqui, você se encanta com a qualidade dos projetos apresentados e serve até para replicar isso. Aqui é possível saber que a prefeitura tem projetos de arborização, de farmácia com ervas nativas até de reuso de óleo de cozinha, na fabricação de sabão. São propostas que você não vê com frequência na mídia e aqui pode conhecer melhor”, explica.

O evento – O X Fórum Social Pan-Amazônico vai até domingo, dia 31, com mais de 1.949 inscrições individuais e 496 grupos. Espalhados em programações de cultura, mesas de debates, entre outros, dentro do Campus Guamá da Universidade Federal do Pará. Está é a segunda vez que Belém se torna anfitriã do evento, que nasceu há 20 anos dentro do Fórum Social Mundial.

O amazonense de Carauari, Raimundo Cunha, veio lançar um livro no Fórum, e aproveitou para visitar e conhecer os projetos da Prefeitura de Belém.

Apanhado – “Como eu sou de fora, não tenho muita noção de como outras cidades funcionam e como elas trabalham a questão do meio ambiente, e aqui a gente pode ter um apanhado dos projetos que realmente trabalham observando as práticas ambientais e principalmente no cuidado com as pessoas, iniciativas como o Tá Selado são inovadoras na questão de trazer a população para dentro das instituições”, completa o amazonense.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira