Projetos de robótica da Prefeitura de Belém são premiados na Mostra de Ciência e Tecnologia

As escolas Nestor Nonato e Abel Martins, de Belém, foram as grandes vencedoras da Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA), realizada no mês de novembro. O evento, que tem reconhecimento internacional, premia projetos inovadores e sustentáveis desenvolvidos por estudantes de todo o país.

O projeto “Cadeira de rodas sustentável: uma experiência entre robótica e educação ambiental”, da escola Nestor Nonato, conquistou o primeiro lugar na categoria de Engenharia do ensino fundamental. O projeto “Robótica sustentável na escola Abel Martins: reutilizar, produzir e aprender”, da escola Abel Martins, ficou em terceiro lugar na mesma categoria.

As conquistas com os projetos apresentados na MCTIA integram o programa de robótica sustentável, desenvolvido nas salas de informática das escolas municipais pela Prefeitura de Belém, por meio do Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional (Cetec), vinculado à Secretaria de Educação (Semec).

Cadeira de rodas

A cadeira de rodas sustentável foi idealizada pelos próprios alunos da escola Nestor Nonato, depois de perceberem na comunidade escolar, do bairro do Jurunas, a dificuldade de locomoção enfrentada pelos cadeirantes.

O projeto é um protótipo feito com materiais reciclados como: fitas de garrafas pet, baterias de notebook usadas, materiais eletrônicos de sucatas e a estrutura toda feita com biomateriais, como bambu e miriti. Para dar autonomia ao usuário, foi acoplado um celular no capacete, que faz a cadeira andar de acordo com o movimento da cabeça.

Além das conquistas locais, a Escola Municipal Nestor Nonato também obteve reconhecimento nacional, conquistando duas credenciais para apresentar o projeto em eventos de ciência e tecnologia em 2024. A primeira credencial foi destinada à Feira de Ciências do Rio Grande do Norte, em Mossoróm, e a segunda credencial permitirá a participação na Feira Mineira de Iniciação Científica em Mateus Leme, em Minas Gerais.

Robótica sustentável

A escola Abel Martins, de Mosqueiro, estreou na MCTIA com o terceiro lugar na categoria de Engenharia do ensino fundamental. O projeto “Robótica Sustentável na Escola Abel Martins: reutilizar, produzir e aprender”, que surgiu da necessidade de sensibilizar a comunidade da ilha sobre o reaproveitamento do lixo, despertou a curiosidade do público durante o evento.

Utilizando garrafa pet, papelão, caixas de sapatos e sucata eletrônica, os alunos produziram vários protótipos, inclusive os carros robôs que deram para a escola o primeiro lugar na competição de futebol com carros robôs na I Mostra de Inovação e Tecnologia da Educação (Mite), realizada pela Prefeitura de Belém.

Equipe de Robótica da escola Municipal Abel Martins estreia na MCTIA conquistando o 3º lugar

Fotos: Ascom SEMEC