Promabem vai ensinar moradores a fazer sabão de óleo de cozinha

Pensando em informar os moradores do bairro da cremação sobre a importância e não descartar irregularmente óleo de cozinha a Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), vai realizar uma oficina de Reaproveitamento de Óleo de Cozinha, para fabricação de sabão.

A oficina vai acontecer no dia 27 de outubro no horário das13h30 ás 17h. O curso é destinado para moradores da ilha Bela, no bairro da Cremação. Além de a iniciativa de transformar óleo de cozinha em sabão, contribui para diminuir os danos causados ao meio ambiente, a fabricação do sabão pode oferecer uma alternativa de economia doméstica a ser fonte de renda.

A oficina será ministrada pelo engenheiro químico Fabrício Quadros e a engenheira Sanitarista Miroslawa Luczynski, da Uninassau. A iniciativa é do Programa de Educação Ambiental e Sanitária do Projeto Social do Promaben. A realização é do Consórcio TPF/Synergia.

Foto: larplasticos