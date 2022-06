Promoção “Energia em Dia” da Equatorial Pará volta a sortear prêmios mensais e um caminhão de prêmios no final 

Mais de 140 mil reais em prêmios para os clientes residenciais que estiverem em dia com a conta de energia

A Equatorial Pará trouxe de volta a “Promoção Energia em Dia”, autorização SECAP Nº 04.020367/2022, que sorteia prêmios mensais aos clientes da distribuidora que se mantiverem em dia com as suas contas de energia. Agora além do selo de “cliente bom pagador”, os adimplentes também terão um reconhecimento em forma de prêmios que somam R$ 141.000,00 reais.

Desde a primeira edição da promoção, em 2017, milhares de paraenses já participaram e centenas foram premiados. O objetivo do Energia em Dia é valorizar os clientes que pagam suas contas em dia, proporcionando premiações de grande utilidade.

A edição 2022 da promoção, que vale para todo o Pará, inicia nesta segunda-feira (13) e termina em 29/12/2022, trazendo oportunidades para os clientes – pessoa física, cadastrados como residencial e que sejam titular da conta – ganharem prêmios. Para participar da promoção e concorrer aos prêmios, o cliente precisa se cadastrar, estar adimplente e conhecer todo o regulamento, por meio do hotsite da promoção: www.energiaemdia.equatorialenergia.com.br.

Os prêmios são: bônus para compras no supermercado, no valor total de R$ 6.000,00 reais; bônus para ajudar no pagamento da conta de energia, no valor total de R$ 3.000,00 reais; sorteio extra (outubro e dezembro) de moto elétrica no valor de R$ 14.000,00 reais, exclusivo para os clientes que fizerem pagamento via PIX e Débito Automático e, o prêmio final onde todos os clientes cadastrados irão concorrer a um bônus que dá para encher um caminhão de prêmios, no valor de R$ 50.000,00 reais. Todos esses prêmios serão disponibilizados em forma de cartão de crédito, sem função saque.

A principal condição para estar apto a receber os prêmios do sorteio é: não ter nenhuma conta junto à Equatorial Pará em aberto e vencida antes do dia do sorteio, conforme datas divulgadas no regulamento. Confira como adquirir os números da sorte:

– O cliente que atualizar o telefone celular com seus dados pessoais terá direito a 1 (um) número da sorte para concorrer na categoria 1 do 1º sorteio;

– O consumidor que atualizar o e-mail de seus dados pessoais terá direito a 1 (um) número da sorte para concorrer na categoria 1 do 1º sorteio;

– Aquele que atualizar o RG ou CNH de seus dados pessoais terá direito a 1 (um) número da sorte para concorrer na categoria 1 do 1º sorteio;

– O cliente que possuir (NIS) tarifa social baixa renda desatualizado e atualizá-lo ou informar um novo (NIS) que atende aos critérios para ter o benefício terá direito a 1 (um) número da sorte extra, para concorrer na categoria 1 do 1º sorteio;

– O consumidor que cadastrar autorização para o envio da sua fatura de energia por e-mail terá direito a 1 (um) número da sorte extra por mês, enquanto permanecer cadastrado esse serviço, para concorrer na categoria 1 de sorteio;

– O cliente que cadastrar sua conta de energia em débito automático terá direito a 3 (três) números da sorte extras por mês, enquanto permanecer cadastrado esse serviço e debitado/arrecadado nessa modalidade, para concorrer na categoria 1 e 2 de sorteio;

– O cliente que realizar pagamento de sua conta de energia via PIX, terá direito a 3 (três) números da sorte extras por mês, enquanto o pagamento for realizado nessa modalidade, para concorrer na categoria 1 e 2 de sorteio;

– O consumidor que se manter adimplente com o pagamento da conta de energia terá direito a 1 (um) número da sorte extra por mês para concorrer na categoria 1 de sorteio.

Para o Presidente da Equatorial Pará, Marcos Almeida, a promoção é uma forma de valorizar os clientes que priorizam o pagamento da conta de energia e flexibilizar a negociação dos que estão em débito. “Diante deste cenário desafiador pelo qual estamos passando, nós queremos oferecer incentivos com prêmios que, com certeza, farão a diferença na vida de nossos clientes. Vale destacar que, além da promoção, também estamos com alternativas e facilidades para os clientes ficarem em dia com suas contas”, destaca.

Os sorteios – serão realizados nove sorteios, por meio da loteria federal, durante toda a promoção, sendo sete entre todos os participantes e dois sorteios extras para os clientes que adquirirem números da sorte extras gerados no critério de pagamentos via PIX e Débito Automático. Cada sorteio acontecerá na última semana do mês contemplando dois premiados, totalizando dezessete prêmios no valor total de R$141.000,00 reais durante toda promoção.

Os nomes e números da sorte contemplados na promoção serão divulgados em até dez dias úteis após a data do sorteio no site da promoção.

PROMOÇÃO ENERGIA EM DIA Quem pode participar? Clientes residenciais (normal, rural ou baixa renda) O que é preciso? Estar em dia com a conta de energia da Equatorial Onde é feito o cadastro? No site www.energiaemdia.equatorialenergia.com.br

Qual o período de inscrição? De 13 de junho de 2022 a 29 de dezembro de 2022. Qual a premiação? Nove sorteios mensais de bônus para compras no supermercado no valor de R$ 6.000,00 reais e bônus para ajudar no pagamento da conta de energia, no valor total de R$ 3.000,00 reais, sorteio extra (outubro e dezembro) de moto elétrica no valor de R$ 14.000,00 reais, exclusivo para os clientes que fizerem pagamento via PIX e Débito Automático e o prêmio final onde todos os clientes cadastrados irão concorrer a um bônus que dá para encher um caminhão de prêmios, no valor de R$ 50.000,00 reais. Todos esses prêmios serão disponibilizados em forma de cartão de crédito, sem função saque.

Foto: Divulgação