Promotores de NY acusam a Trump Organization de fraude e crimes fiscais

Os promotores de Nova York, Estados Unidos, acusaram formalmente nesta quinta-feira (1º) a Trump Organization de fraude e crimes fiscais.

Antes do anúncio, o diretor financeiro (CFO) da companhia, Allen Weisselberg, havia se apresentado às autoridades judiciais para prestar esclarecimentos (leia mais adiante nesta reportagem).

Ele e a empresa do ex-presidente americano Donald Trump responderão por um “esquema de 15 anos de evasão de impostos”. O valor estimado dos desvios chega a US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões).

A Trump Organization é o braço de negócios imobiliários que alçou o magnata Donald Trump à fama antes que ele chegasse à Casa Branca – primeiro nas colunas sociais e programas de TV.

Carey Dunne, conselheiro-geral da Promotoria do distrito de Manhattan, que investigava o caso, classificou o que chamou de “esquema de pagamentos ilegais” como “abrangente e audacioso”.

“Este foi um esquema de fraude fiscal de 15 anos envolvendo pagamentos não registrados”, disse Dunne durante a audiência desta.

CFO se apresentou à justiça

O diretor financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg, se apresentou às autoridades judiciais nesta quinta (veja vídeo acima). Ele rejeitou as acusações e alegou inocência.

Weisselberg é um contador de 73 anos que passou grande parte de sua carreira trabalhando no império imobiliário da família Trump, no qual ingressou em 1973.

Também ajudou o ex-presidente a administrar o conglomerado durante seu período na Casa Branca.

Trump não deve ser indiciado por enquanto

Estas são as primeiras denúncias formais de uma investigação que dura anos – inicialmente tratadas pela esfera civil, ela passou em maio a ser também criminal, por suspeita de fraudes bancárias e evasão.

Os jornais “The Wall Street Journal”, “The New York Times” e “The Washington Post” dizem que as acusações se referem a benefícios em espécie concedidos Weisselberg que não teriam sido declarados à Receita.

Trump não deve ser indiciado por enquanto, mas a investigação do Ministério Público de Nova York continua(veja mais abaixo).

O ex-presidente sempre negou qualquer irregularidade e disse que a investigação era uma “caça às bruxas” por por motivos políticos, pois Vance é filiado ao Partido Democrata (nos EUA, os membros do Ministério Público são eleitos e é comum que os promotores sejam ligados a partidos políticos).

A investigação

O promotor distrital inicialmente se concentrou em investigar pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres que afirmam ter tido casos com Trump, mas avançou para evasão fiscal e fraude.

O inquérito é conduzido de maneira sigilosa e, em março, obteve acesso a oito anos de declarações de Imposto de Renda de Trump, após uma decisão da Suprema Corte do país.

A decisão foi uma resposta a um pedido feito pelos advogados de Trump, que tentavam manter as informações fiscais do ex-presidente sob sigilo.

Em 2018, Michael Cohen, o ex-advogado de Trump, foi preso após reconhecer que havia pago pelo silêncio de duas mulheres quando elas acusaram o então candidato republicano à Casa Branca de ter mantido relações sexuais fora do casamento.

Antes de ser preso, Cohen alegou que Trump – com o apoio de seus familiares – cometeu diversas fraudes fiscais e bancárias ao longo dos anos.

Segundo o ex-advogado, o republicano teria “inflado seus ativos” para aparecer na lista dos homens mais ricos da revista “Forbes”, mas mentiu e desinchou os números para não pagar impostos.

IR presidencial

Durante a campanha presidencial americana e os quatro anos em que ocupou a Casa Branca, Trump se recusou a divulgar as suas declarações de Imposto de Renda – algo que era feito por todos os seus antecessores.

Os presidentes americanos sempre divulgaram suas declarações, detalhando as fontes de renda e impostos pagos, em nome da transparência.

Em setembro, o jornal “The New York Times” revelou que Trump não pagou imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores à sua eleição — e pagou apenas US$ 750 de imposto em 2016 e em 2017 (justamente o ano em que foi eleito e o primeiro no cargo).

O atual presidente americano e sua esposa, Jill, ganharam no ano passado US$ 607 mil (cerca de R$ 3,16 milhões na cotação da época).

O casal pagou US$ 157 mil em Imposto de Renda federal, uma alíquota efetiva de 25,9%, e mais US$ 28,8 mil de IR estadual em Delaware, onde residia antes de chegar à Casa Branca.

