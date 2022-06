Promotoria Militar investigará conduta de PMs que mataram jogador em Marudá

Familiares do jogador de futebol Cleber Nonato Monteiro de Melo, que tinha 20 anos e foi morto por policiais militares em Marudá, distrito do Município de Marapanim, no nordeste do Pará, microrregião do Salgado Paraense, a 160 quilômetros de Belém, vão promover uma manifestação no sábado, na sede da cidade, para exigir providências, pois consideram que a guarnição envolvida no caso agiu de violência e se precipitou. O jovem foi morto no dia 1º deste mês, depois de uma partida de futebol.

O caso deve ser investigado pela Promotoria de Justiça Militar, após denúncia da família de Cleber, com pedido de providências e de Justiça. Deste modo, um inquérito será instaurado para apurar a conduta dos policiais que participaram da abordagem e esclarecer fatos. Os policiais alegam que o jovem, que já jogou em categorias de base do campeonato paraense, estava armado.



Edson Nonato, o Bada Badaarte, é pai de Cleber e, segundo ele, o filho foi abordado pela polícia, por volta das 20h, enquanto voltava para casa.



“Aconteceu uma ação da polícia. Quando terminou o jogo ele foi pra casa, de moto, ele e um outro colega, e nessa ida deles, foram abordados, e aí foi atirado, deram um tiro no peito do meu filho”.

Por sua vez, a PM alegou, na Delegacia de Polícia de Marapanim, ter recebido denúncia de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e que flagrou dois homens em uma motocicleta com a placa coberta, durante as diligências. Uma arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos durante a ocorrência, disse a polícia.



Ainda segundo versão da PM, os motociclistas não obedeceram a ordem para parar, estavam armados, e atiraram contra os policiais, que reagiram.



“A polícia está alegando que meu filho estava armado e reagiu; meu filho nunca usou arma. Ninguém tava armado, então é esse esclarecimento que nós queremos, disse Bada Badaarte.



CARREIRA

Familiares de Cleber estão inconformados, dizendo que os policiais acabaram com o sonho do jovem e de toda a família. O rapaz já havia disputado temporadas do campeonato paraense, vestindo a camisa do São Francisco de Santarém, nas categorias sub-17 e sub-20, e tinha planos para jogar no sul do país. O pai do jogador quer que a justiça seja feita.



“Eu aqui como pai, eu tô triste, magoado, sei que não vai trazer meu filho de volta, mas eu quero , pelo amor de Deus, que limpe meu nome, o nome do meu filho. Todo mundo conhece a conduta desse jovem, desse menino sonhador, que ia embora para Santa Catarina tentar a vida, então a gente não aceita, a gente quer justiça”, comenta o desolado pai.



Recentemente, em Maruda, foram mais de 10 jovens mortos durante um ano, entre eles o “Barriguinha”, pessoa muito conhecida e estimada na localidade e que jamais havia se envolvido em qualquer situação errada que desabonasse sua conduta.



