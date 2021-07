Promotoria participa de atividade referente à Campanha Federal Primeira Infância

Agosto foi instituído pelo governo federal como o mês da primeira infância

Descrição da imagem: na foto 14 pessoas que participaram da reunião estão em pé lado a lado, sendo que uma delas está agachada



O promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tailândia, José Ilton Lima Moreira Junior, participou, nesta terça-feira (6) à tarde do evento sobre a Campanha Federal Primeira Infância. A atividade ocorreu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

No evento foram abordados assuntos referentes à campanha federal que institui o mês de agosto como o mês da primeira infância. Participaram do encontro integrantes das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, membros do Conselho da Criança e do Adolescente e do Conselho tutelar, representantes do Cras, do Programa Criança Feliz e da Unidade de Acolhimento Santa Maria.

Segundo o promotor de Justiça, José Ilton, a primeira infância é um momento de extrema importância no desenvolvimento da criança, sendo que a realização de evento específico sobre o tema é um marco importante para o debate e desenvolvimento de políticas públicas nessa área.

O promotor de Justiça de Tailândia participará do evento com uma palestra sobre os direitos da criança sob a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: MPPA / Assessoria de Comunicação