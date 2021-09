Promotoria recomenda cancelamento do Jacaré Verão, evento em Jacareacanga

O Ministério Público do Pará do Estado do Pará (MPPA), expediu recomendação à Prefeitura do município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, solicitando o cancelamento do evento denominado ‘Jacaré Verão’, programado para ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2021. A recomendação, assinada pela promotora de Justiça, Lílian Regina Furtado Braga, é para evitar aglomerações de pessoas e a propagação do novo coronavírus. Além disso, destaca a promotora, ainda estão proibidos reuniões e manifestações em locais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a 300 pessoas.

O festival de praia como o ‘Jacaré Verão’ ocorre há quase 15 anos em uma das principais praias de Jacareacanga, a praia do Pânico, e, antes da pandemia da Covid-19, marcava o início da temporada com shows, desfiles e diversão nos fins de semana. Foi reconhecido, em 2012, como patrimônio cultural do estado do Pará pela Assembléia Legislativa do Estado.

A recomendação endereçada tanto a Prefeitura e às secretarias municipais de Meio Ambiente e Turismo, solicita que não realizem, promovam qualquer espécie de auxílio à realização do evento, marcado para começar no próximo dia 24.



A promotora destaca que apenas estão permitidos eventos privados em locais fechados, com público de até 300 pessoas, limitados a 75% da capacidade do estabelecimento.

O Jacaré Verão é um evento tradicional do município de Jacareacanga e considerado Patrimônio Cultural e Imaterial aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O evento atrai turistas de toda a região e fomenta a cadeia do turismo local.

