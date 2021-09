Pronto Socorro da 14, em Belém, tem surto de Covid-19; 10 casos são confirmados e um óbito é investigado

Um surto de Covid-19 foi detectado no Pronto Socorro Municipal (PSM) Mário Pinotti, conhecido como Pronto Socorro da 14 de Março, em Belém. Até então, dez casos já foram confirmados, sendo um óbito ainda em investigação.

Nesta quinta-feira (9), foram coletadas amostras de 96 pessoas que tiveram contato com os infectados para realização de exame do exame RT-gPCR.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde recebeu, no último dia 3 de setembro, a suspeitas de três casos da doença pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar do PSM.

De acordo com a secretaria, o Departamento de Vigilância à Saúde imediatamente iniciou a investigação epidemiológica e a área do surto foi isolada. As pessoas que tiveram contato seguem em observação.

Na nota, a Sesma ressalta que solicitou o sequenciamento genético das amostras desses pacientes. A investigação é importante para detectar casos de variantes do novo coronavírus.

Covid-19 em Belém

De acordo com boletim mais recente da prefeitura, Belém registrava até 23h de quarta (8) 105.843 e 5.098 óbitos causados pela Covid-19.

O boletim havia confirmado mais 9 casos e 1 óbito dos últimos 7 dias. A taxa de ocupação de leitos clínicos era de 1,4% e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) era de 6,3%.