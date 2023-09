Pronto Socorro Municipal retoma serviços parcialmente. Não funcionará de ‘portas abertas’.

O Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM), no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, deu início aos trabalhos de retomada gradual de seus serviços na tarde de ontem, sexta-feira, 29. No entanto, o PSM não estará funcionando aberto ao público. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 continuará sendo o principal ponto de referência para casos de urgência e emergência.



No momento, o PSM realiza o remanejamento dos pacientes clínicos que haviam sido alocados temporariamente na UPA 24, Hospital Regional, Hospitais Sagrada Família e João XXIII e Arena Estadual Professor Djalma Lima.



Na noite de ontem, os primeiros 24 pacientes provenientes da UPA 24 horas e Hospital Regional do Baixo Amazonas chegaram à unidade.



A presidente do comitê Gestor da unidade, Greyce Gomes, acompanhou a chegada dos pacientes no PSM. A secretária de saúde, Irlaine Figueira, que também esteve no local, falou do esforço para a retomada dos atendimentos.



“Após o sinistro ocorrido no hospital, o prefeito Nélio Aguiar montou uma força-tarefa com diversas secretarias, de modo que pudéssemos intervir de maneira efetiva e rápida para a retomada das atividades do hospital. Nesse momento, já conseguimos recuperar a primeira parte do Hospital, que é o Pronto Socorro. Estamos realizando intervenções e implementando controles internos, além de contar com a colaboração de diversos setores, para retomar as atividades de forma segura”, destacou a Secretária.



A ala de obstetrícia, que foi afetada pelo incêndio ocorrido na madrugada do dia 12 de setembro, permanece interditada, assim como as demais unidades do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). A prefeitura e os órgãos responsáveis estão trabalhando incansavelmente para restaurar totalmente os serviços de forma rápida e eficiente, visando garantir os atendimentos à população.



Durante este período de inatividade, o PSM passou por obras de revitalização e adequações, que incluíram um novo plano de combate a incêndios, revitalização das redes elétricas e manutenção estrutural e de mobília, comandadas pela força-tarefa da Prefeitura formada por diversas secretarias municipais.



Na terça-feira (26), o juiz Claytoney Passos, titular da 6ª Vara Cível e Empresarial, e representantes do Ministério Público Estadual realizaram uma inspeção no PSM. Esse procedimento foi acompanhado pela Procuradora Geral do município, Dra. Paula Piazza; pela presidente do comitê gestor, Greyce Gomes, e pelo diretor técnico da unidade, Dr. João Batista, além da secretária de saúde, Irlaine Figueira.

Fluxo emergencial de atendimentos

Em face da suspensão temporária dos serviços no HMS, o fluxo de atendimento delineado pela Semsa se apresenta da seguinte maneira:

Atendimento Obstétrico: Mulheres grávidas em situação de urgência e emergência devem buscar atendimento no Hospital e Maternidade Sagrada Família.

A UPA 24 horas foi designada como ponto de recepção e referenciamento para todos os atendimentos de urgência e emergência. Após avaliação médica na UPA, os pacientes serão tratados diretamente naquela unidade ou, a depender da necessidade, podem ser encaminhados:



Ortopedia e Traumatologia de média complexidade: Encaminhados para o Hospital João XXIII.

Pacientes de Baixo Risco que estavam internados no HMS: Estão sendo atendidos na Arena Estadual do Oeste do Pará Djalma Lima.



Casos Graves: Referenciados para o Hospital Regional do Baixo Amazonas.

Surto Psicótico: Atendimento pelo CAPS AD 3.



Além disso, as UBS’s dos bairros estão recebendo pacientes com quadros leves, enquanto a UBS 24 horas do bairro Nova República está pronta para atender pacientes de urgência e emergência.

