Prontuário eletrônico beneficia moradores do Jardim Amazônia

“Desde que me consulto aqui, essa é a primeira vez em que vejo essa agilidade em ser atendida e nas marcações das minhas consultas.

Agradeço ao doutor Daniel por esse sistema que vai beneficiar não só à mim, mas todos aqueles que frequentam a unidade”. Esse é o relato de Suellen Cristina, grávida de 3 meses, que veio a unidade e foi a primeira paciente a utilizar o prontuário eletrônico. A paciente saiu com a marcação de consulta com o ginecologista já agendada.



O sistema Ananin Sus Digital, que tem como objetivo cadastrar os pacientes, fazendo com que os médicos tenham acesso a todo o seu histórico para facilitar as consultas, além de realizar o agendamento para exames específicos, chegou ontem, sexta-feira, 12, na UBS Jardim Amazônia, localizada na Águas Brancas.

O prefeito Doutor Daniel Santos e a secretária de Saúde, Dayane D’Lima, acompanharam o atendimento e se mostraram contentes com a agilidade da tecnologia, o prefeito reiterou que com o sistema, “Os pacientes já saem daqui com seus exames e consultas agendadas, facilitando assim o fluxo e dando qualidade e agilidade no atendimento”, enfatizou.

ANANIN SUS DIGITAL

O Ananin Sus Digital é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e tem um investimento de 4 milhões de reais, que inclui a internet de fibra óptica, novos computadores, impressoras, tabletes e qualificação dos servidores para que possam utilizar o programa. O Prontuário Eletrônico além de oferecer agilidade, traz também praticidade aos servidores e economia para o município, já que o sistema vai interligar todas as unidades básicas e de pronto atendimento.



Para a enfermeira da UBS, o sistema veio para ajudar tanto os profissionais e principalmente a comunidade, “A prefeitura nos disponibilizou vários treinamentos com o novo sistema e agora estamos usando em sua plenitude, com isso abolimos o prontuário de papel e agora usamos somente o sistema. Isso impacta na coleta correta dos dados dos pacientes, fazendo com que não se perca nenhum, trazendo grande agilidade”, disse.



Imagens: Ascom/PMA