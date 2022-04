Prontuário eletrônico chega às UBS de Ananindeua

Já está em uso em onze Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Ananindeua, o novo sistema de Prontuário Eletrônico. Na manhã de quarta-feira, 06, foi a vez da Unidade Básica de Saúde do Guajará I, onde o prefeito Dr Daniel Santos e a secretária de Saúde Dayane Lima acompanharam começo do atendimento entusiasmados e satisfeitos com a rapidez e eficiência da tecnologia utilizada para acelerar as coisas. “Estamos modernizando o atendimento para garantir mais celeridade para o usuário”, disse o prefeito.



O novo sistema cadastra os pacientes, fazendo com que os médicos tenham acesso a todo o seu histórico para facilitar as consultas futuras, além de realizar o agendamento para exames específicos no momento da consulta. O primeiro paciente a ser atendido já com a informatização na UBS Guajará I foi José Bryan Lemos Silva, de 47 dias, que já saiu da unidade com data e hora marcada para consulta com pediatra.



Além, agora, da UBS Guajará I, as UBSs Saré, Cidade Nova IV, Ananindeua Centro, Icuí-Guajará, Águas Brancas, Nova Zelândia, Heliolândia, Una, Pedreirinha e Águas Lindas já estão atendendo com o novo sistema de prontuário eletrônico.



ANANIN SUS DIGITAL

O Ananin Sus Digital é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e tem um investimento de 4 milhões de reais, que inclui a internet de fibra óptica, novos computadores, impressoras, tabletes e qualificação dos servidores para que possam utilizar o programa. O Prontuário Eletrônico além de oferecer agilidade, traz também praticidade aos servidores e economia de papel, já que o sistema interligará todas as unidades básicas e de pronto atendimento do município.

Imagem: Ascom/PMA