Prontuário eletrônico chega na unidade básica de saúde do Aurá, em Ananindeua

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Aurá, foi a 22ª unidade a integrar o Programa Ananin SUS Digital, que é o sistema de Prontuário Eletrônico nas Unidades de Saúde para agilizar o atendimento de pacientes e acabar com a utilização dos formulários de papel. A UBS do Aurá iniciou o atendimento com o sistema informatizado no mês de setembro recém-findo.

O prefeito Doutor Daniel Santos , reiterou que “essa é a vigésima segunda unidade sendo contemplada e com isso a UBS terá o prontuário eletrônico,sistema de marcação de consultas com computador e impressora dando qualidade pros nossos pacientes”, disse.



O Ananin SUS Digital tem um investimento de 4 milhões de reais, que inclui internet de fibra óptica, novos computadores, impressoras, tabletes e capacitação dos servidores. O sistema oferece também agilidade aos pacientes durante os atendimentos, praticidade aos servidores e economia, já que o sistema eletrônico interligará todas as Unidades Básicas de Saúde e de Pronto Atendimento do município.



Patrícia Cristina que veio trazer seu filho que está com 45 dias de vida, foi a primeira a utilizar o moderno sistema e disse que isso facilitará para os pacientes, “vim trazer meu filho para uma consulta com a enfermeira e já estou saindo com outro procedimento marcado para ele. Essa é a sua primeira consulta e a agilidade do sistema facilitou muito”, finalizou.



Imagem: Ascom/PMA