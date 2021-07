Proposta de venda de jogo na Série D envolve polícia e ex-auxiliar de Vadão na Seleção Brasileira feminina

Vaguinho Santos, técnico do Penarol-AM recebeu mensagens de um suposto ‘dirigente’ do Atlético-AC

Vaguinho Santos, técnico do Penarol-AM e ex-auxiliar de Vadão na Seleção Brasileira feminina, denunciou a tentativa de compra de resultado em uma partida da Série D do Brasileirão. Em um aplicativo de celular, um indivíduo não identificado enviou mensagens ao treinador ofertando o resultado do confronto entre o Penarol-AM e o Atlético-AC, realizado no último domingo, em Rio Branco, no Acre. A informação foi dada pelo ‘ge’.

A pessoa se passou por um suposto investidor do clube acreano e alegou querer ‘acertar qualquer coisa’ sobre a possível combinação de resultados. Além disso, pediu discrição a Vaguinho do Santos, que registrou um boletim de ocorrência (B.O.).

Em entrevista ao portal ‘ge’, Vaguinho disse que nunca passou por algo semelhante. O treinador ainda ponderou que tem a ‘vida limpa’ para zelar.

– Fiquei muito surpreso. Nunca passei por isso. Estou no futebol há muito tempo. Trabalhei com um treinador chamado Vadão. Fiquei 10 anos como auxiliar dele e 5 anos na seleção. Minha vida é limpa. Chamei o presidente (do Penarol, Lúcio Barros), chamei a comissão técnica. Chamei o presidente e disse para fazer o B.O. Achei melhor fazer essa denúncia – afirmou.

Em nota, o Atlético-AC alegou não ter ‘nenhum investidor nomeado ou que faça parte da Diretoria e desconhecemos qualquer pessoa que tenha esse vínculo com o clube e repudiamos veemente toda e qualquer ação relacionada com combinação de jogo’.

O noticiante informa que é treinador de futebol do PENAROL ATLÉTICO CLUBE do Amazonas e está em Rio Branco para o jogo contra o time do Atlético Acreano pelo Campeonato Brasileiro da Série D; Que hoje recebeu mensagens do número xx xxxxx-xxxx, de uma pessoa não identificada ,propondo a combinação de resultados para obtenção de vantagem econômica para ambos.

Que salvou tais mensagens; que não faz parte de nenhum esquema de combinação de resultados e por esse motivo registra o presente BO para preservação de direitos.

O Atlético Acreano na atual gestão não possui nenhum investidor nomeado ou que faça parte da Diretoria e desconhecemos qualquer pessoa que tenha esse vínculo com o clube e repudiamos veemente toda e qualquer ação relacionada com combinação de jogo.

Prezamos pela nossa honra, ética e o respeito pelo futebol, para nós resultado é conquistando dentro de campo jogando com a bola no pé. Apesar da fase vexatória que temos vivenciado nos últimos meses, jamais pactuaremos com qualquer conduta relacionada com os fatos narrados acima.

E por fim consideramos louvável e plausível a atitude praticada pela Diretoria da equipe Penarol-AM de registrar o boletim de ocorrência e permanecemos á disposição para qualquer esclarecimento pertinente.