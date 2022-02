Proprietário de fazenda realizou uso indevido de agrotóxico prejudicando plantações e moradores

Em santa luzia do Pará, o proprietário da Fazenda Bom Jesus, foi apontado por uso indiscriminado de agrotóxicos na zona rural do município. Os agrotóxicos utilizados na fazenda foram pulverizados por aeronave, de maneira que não houve um controle adequado da região atingida pelo produto, provocando dessa forma, que plantação e pessoas fossem atingidas pelos produtos químicos.

O Ministério Público do Estado por meio da promotoria de justiça de Santa Luzia do Pará, requer liminarmente, a paralização imediata de qualquer atividade de pulverização na área, sob pena de multa no valor mínimo de R$200 mil, caso o episódio venha se repetir.

Após ter tomado conhecimento sobre os fatos, o promotor de justiça Daniel Mondego instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar a situação. Foi constatado que os moradores do Acampamento Quintino Lira, foram diretamente afetados pela pulverização aérea realizada em janeiro deste ano, na fazenda.

As plantações do acampamento foram atingidas pelos agrotóxicos, e em virtude da contaminação pelos produtos químicos, algumas pessoas sofreram intoxicação. A secretaria municipal de saúde este no local para prestar atendimento a quem precisava, a e secretaria d meio ambiente para coletar o material contaminado. Áreas vizinhas também foram atingidas pelos agrotóxicos.

Após o Centro de Periciais Renato Chaves comparecer no local e realizar a perícia, emitiu laudo, que indicou agrotóxico no acampamento, onde foi encontrado várias plantas queimadas, esturricadas e mortas.

Em relação á intoxicação de pessoas, vários pacientes apresentaram sintomas como falta de ar, tontura, fortes dores de cabeça, inchaço, desmaios, entre outros problemas de saúde.

Assim, o MPPA requer que o proprietário da fazenda seja condenado a obrigação de não fazer, para se abster de utilizar o método da pulverização de agrotóxicos por meio de aviões, sob pena de multa de R$200 mil cada vez que o fizer novamente.



Entre os pedidos da ACP assinada pelo promotor de Justiça Daniel Mondego, também estão o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais ao meio ambiente, no valor de R$1 milhão, e ainda aos produtores rurais que tiveram prejuízos.

Foto: Charles Echer