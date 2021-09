Proprietário de veículo pode emitir boleto de multa pela internet a partir de quarta-feira, 22

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) disponibiliza a partir desta quarta-feira (22) o serviço de emissão de boletos de multa pela internet. O serviço estará em fase de teste.

Para emitir boletos ou extratos de multas, o proprietário do veículo precisa acessar o site da Semob a preencher o formulário eletrônico com a placa e Renavam do veículo.

Emissão de extrato de multas

O usuário precisa acessar a aba de “serviços”, escolher a opção “consulta de multas” e marcar a alternativa “consulta completa”. Em seguida, deve preencher o formulário eletrônico com placa e Renavam do veículo e clicar em “consultar”. As multas que foram autuadas serão exibidas.

Emissão de boleto

Para emitir o boleto para pagamento, o usuário deve clicar no botão “imprimir”, do lado direito de cada multa exibida no extrato. A SeMOB alerta que o vencimento do boleto é gerado para três dias depois da emissão.

Fonte G1