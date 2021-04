Proprietários de veículos com finais de placa 45 a 65 tem desconto no IPVA

Motoristas que não têm multas há dois anos recebem 15% de desconto e quem não recebeu multa em 2020 tem 10%.

Os proprietários de veículos com final de placas 45 a 65 podem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto, até a próxima segunda-feira (19). Motoristas que não têm multas há dois anos recebem 15% de desconto e quem não recebeu multa em 2020 tem 10%.

O IPVA pode ser pago por antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto; ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.

O contribuinte pode acessar o Portal de Serviços da Sefa, no item IPVA Antecipação, para consultar o valor do imposto. O parcelamento do IPVA referente aos anos anteriores , pode ser feito também pelo portal.

Serviço

A Sefa disponibiliza atendimento pelo Call Center, no número 0800-725-5533. A ligação é gratuita, e atende das 8h às 20h de segunda a sexta-feira. Também é possível ser atendido pelo chat do site ou enviar email para atendimento@sefa.pa.gov.br.