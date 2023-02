Proprietários retiram lancha naufragada perto do Cotijuba

A lancha mercante “Dona Lourdes II, que afundou em 7 de setembro do ano passado causando ao menos 22 mortes na Baía do Marajó, próximo à ilha de Cotijuba, em Belém, foi reflutuada na última sexta-feira, 17, de forma clandestina, pela empresa proprietária que tinha essa responsabilidade. O erro foi fazer a operação sem comunicar as autoridades. Os donos da embarcação serão multados pel Marinha por terem incorrido em crime contra a Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta). As informações foram divulgadas nesta segunda-feira de Carnaval, 20, pela Marinha do Brasil.



Agora, a lancha está fundeada cheia de avarias perto do trapiche do Cotijuba, onde será periciada para embalar o inquérito naval instaurado pela Capitania dos Portos do Pará e Amapá.



A lancha teria naufragado por navegar com problemas mecânicos e com sobrecarga levando em torno de 70 passageiros. Entre os mortos estava uma criança de três anos que se suspeitava tivesse o corpo no interior da embarcação.



As autoridades não informaram se havia algum corpo no interior de “Dona Lourdes II”.

Imagem: Reprodução/Marinha do Brasil