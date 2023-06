Prorrogadas inscrições de Bolsas de Estudos para jovens negros em Belém

Termina no próximo 12 de junho o prazo para que os jovens universitários negros da cidade de Belém façam sua inscrição para concorrer a uma bolsa no Programa Prosseguir. Os contemplados vão receber um apoio financeiro no valor de R$ 700/mês, aulas de inglês, participarão de encontros formativos duas vezes ao mês e farão parte de uma rede com jovens negros das outras regiões onde o programa está implantado. O programa também inclui atividades que fortalecem capacidades para liderança e discussões sobre relações raciais, direitos humanos e mundo do trabalho.

Pela primeira vez na região Norte, o Prosseguir é desenvolvido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) e patrocinado pelo Movimento pela Equidade Racial (MOVER). Além de beneficiar 30 estudantes pretos e pardos de Belém, o Prosseguir Norte também concederá outras 30 bolsas para os universitários negros de Manaus. As inscrições devem ser feitas por meio do site .

“Contribuir no desenvolvimento de futuras lideranças negras é um dos pilares do Mover, e como parceiro neste projeto, entendemos que tão importante quanto garantir o acesso de pessoas negras às vagas, é também promover ações que apoiem o fortalecimento e permanência acadêmica. Temos que, enquanto Movimento, promover ações de diversidade, equidade e inclusão com o objetivo de reduzir a desigualdade e combater o racismo estrutural no mercado de trabalho no Brasil”, declara Luciene Rodrigues, gerente de projetos do Mover.

UFPA APOIA

Em Belém, o Prosseguir conta com o apoio da Universidade Federal do Pará – UFPA e, em Manaus, a parceria vem da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, além de organizações que atuam nessas regiões, como o Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará (Cedenpa).

A educação ajuda na formação de jovens lideranças negras, e essa é uma das premissas do Programa ao apoiar sua permanência com êxito na universidade, com ações visando seu desenvolvimento pessoal e capacidades de liderança. Seu objetivo também é estimular a empregabilidade desses estudantes, sobretudo os matriculados nas áreas da bioeconomia, com vagas relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente ou focadas em estabelecer a conexão da região Norte com o Brasil e o mundo.

De acordo com Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do CEERT, “a escolha dos estados de Manaus e Belém é estratégica para que a juventude negra participe de forma qualificada em projetos sobre bioeconomia para a região”.

O Pará possui 35 instituições de ensino superior, e seus jovens constituem o maior grupo populacional na capital. No Brasil, apenas 18% de jovens negros de 18 a 24 anos estão cursando uma universidade, segundo o estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2020. Entre os jovens brancos o número sobe para 36%.

Além da desigualdade nas condições de acesso e permanência desta juventude no ensino superior, esse cenário se soma a uma persistente desigualdade racial, também no mercado de trabalho. No Pará, quase 350 mil pessoas estão desempregadas e mais de mil trabalham na informalidade (IBGE/Pnad 2022).

Segundo Daniel, o programa tem um grande potencial para contribuir com a redução das condições de precariedade de trabalho para profissionais negras e negros. “O desemprego e a subutilização da força de trabalho negra é muito grande em todo o país. Na região Norte, onde a população de pretos e pardos chega a representar mais de 70% dos habitantes, as desigualdades são ainda mais flagrantes”, afirma.

SOBRE PROSSEGUIR

Desde 2019, o Prosseguir vem impactando positivamente a vida de centenas de jovens negros em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Além da bolsa que garante o apoio financeiro ao estudante, o programa também atua com formação em liderança, projetos de vida, mentoria, curso de inglês, diálogos sobre a pauta racial e a formação de uma rede de apoio aos universitários/as. Desde sua primeira edição, o programa recebeu mais de 8.500 inscrições e foram oferecidas 250 vagas. Saiba mais em: https://prosseguir.ceert.org.br. As inscrições para o Programa Prosseguir em Belém podem ser feitas no site: https://prosseguir.ceert.org.br. A divulgação da seleção e início do programa está marcada para julho de 2023.

SOBRE O CEERT

organização sem fins lucrativos que desde 1990 defende os direitos da população negra, em particular da juventude e das mulheres negras. Elabora e implementa programa de promoção da equidade racial e de gênero em instituições públicas e privadas. Sua atuação se dá por meio de projetos nas áreas de trabalho, educação, justiça racial e juventude.

SOBRE O MOVER

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) foi criado a partir de um Manifesto em que algumas das maiores empresas do país de vários segmentos econômicos assumiram o compromisso público de evoluir coletivamente em uma jornada antirracista, promovendo ações de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo e junto à sociedade. O MOVER e suas associadas pautam sua atuação, ações e investimentos em três pilares: Liderança, Conscientização, Emprego e Capacitação.

O MOVER é formado atualmente por 47 empresas: Alcoa, Aliansce Sonae, Ambev, Americanas S.A., Arcos Dorados-McDonald’s, Atento, Bain & Company, BRF, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL Supply Chain, Diageo, Disney, Dow Brasil, EF, General Mills, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Heineken, JBS, Kellogg, Klabin, Kraft Heinz, L’Oréal Brasil, Lojas Renner, Magalu, Manserv, Marfrig, MARS, Michelin, Mondelëz International, Moove, Nestlé, PepsiCo, RD – Raia Drogasil, Sodexo, Tenda Atacado, UnitedHealth Group Brasil, Vale, Via, XP Inc. e 3M. Mais informações em www.somosmover.org.

Imagens: Divulgação