Prorrogado prazo para de execução da obra de reforma do terminal hidroviário de Monte Alegre

O contrato nº 007/2020 firmado entre a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) e a empresa Engeport Engenharia Eireli (EPP), responsável pelos serviços de reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do município de Monte Alegre, no oeste do Pará, teve o prazo de vigência prorrogado por 120 dias.

A CPH publicou portaria com a homologação do termo aditivo de contrato no Diário Oficial do Estado (DOE), com a nova data do contrato. A assinatura ocorreu no último dia 4 de janeiro, e o prazo de vigência vai de 05 de janeiro a 05 de maio de 2022.

De acordo com as últimas informações publicadas no site da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, o novo porto de Monte Alegre deve ficar pronto ainda neste primeiro semestre e vai beneficiar cerca de 60 mil habitantes da região.

Os trabalhos se concentram na pintura dos pilares concretagem da área de embarque e acabamento das áreas externas. As rampas metálicas e os flutuantes para embarque e desembarque de passageiros também estão em fase de construção.

A obra é realizada de acordo com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O novo terminal será dotado de sala de embarque de passageiros, carrinhos para transporte de bagagens, salas para órgãos oficiais, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, lanchonete, guarda-volumes e guichês para vendas de passagens.

O Terminal também contará com estação de tratamento de esgoto, sinalização interna e novas instalações elétricas e hidrossanitárias. Já a obra naval compreende instalação de rampa metálica articulada e flutuante para embarque e desembarque de passageiros, equipamentos que o antigo porto não oferecia aos usuários.

O terminal hidroviário de Monte Alegre recebe embarcações que fazem várias linhas na região, com destinos para Belém, Santarém, Almeirim, Prainha e Macapá, no Amapá.

Fonte: O Estado Net