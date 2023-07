Prosseguir Norte recebe 600 inscrições de jovens universitários de Belém e Manaus

As inscrições para o edital Prosseguir se encerraram no dia no 12 de junho, com um resultado de 600 inscrições de jovens universitários/as negros/as das regiões metropolitanas de Belém-PA e Manaus-AM. Esse número fortalece o programa que, desde 2019, oferece bolsa de R$ 700,00 para permanência acadêmica, curso de inglês e encontros formativos com foco na pauta racial, além de estabelecer diálogos e pontes com o mercado de trabalho.

Pela primeira vez na região Norte, o Prosseguir, apoiado pelo Mover (Movimento pela Equidade Racial), conta com a parceria da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e de organizações que atuam nessas regiões, como o centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).

Para o diretor executivo do CEERT, Daniel Bento Teixeira, a escolha dos dois estados é estratégica para o Prosseguir por estimular a participação das juventudes negras amazônidas nas universidades, além de promover, de forma qualificada, a reflexão e atuação de jovens em projetos ligados à bioeconomia, emprego, sustentabilidade e meio ambiente.

“A parceria entre Mover e CEERT contribui para democratizar o aprendizado acadêmico e aumentar as chances de contratação e ascensão dessas pessoas, abrindo novos horizontes em seu desenvolvimento de carreira”, destaca Marina Peixoto, diretora-executiva do MOVER.

Agora o Prosseguir Norte entra na sua segunda etapa: a seleção das propostas para a escolha dos/as bolsistas das cidades de Belém-PA e Manaus-AM. O resultado final será divulgado no site do CEERT, nas redes sociais e também por e-mail para todos/as que fizeram a inscrição no edital.

NOVAS PARCERIAS

A equipe do Programa Prosseguir contou com o apoio e parceria de professores/as e educadores/as ativistas dos movimentos negros de Belém e Manaus. Esses parceiros fazem parte agora da nossa equipe.

Veja abaixo o depoimento de quem ajudou a divulgar a iniciativa para a juventude negra do Norte do Brasil.

Fabiane Maia Garcia, docente do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

“O encontro com o programa Prosseguir Norte se deu a partir das relações com o campo de pesquisa. Nos últimos anos, o Programa de Pós-graduação em Educação da UFAM, a partir do Procad-Amazônia, passou a priorizar pesquisas voltadas para as temáticas de relações étnico-raciais, política de cotas e ações afirmativas. Através das trocas de experiências com professores/as das demais regiões, conhecemos o programa e aceitamos fazer parte dessa iniciativa tão necessária”.

Lúcia Isabel, professora da UFPA

“Sou Lúcia Isabel, professora da UFPA, mulher preta, educadora popular, coordenadora da Rede Emancipa e pesquisadora da área das juventudes negras e periféricas. Para mim é uma alegria fazer parte da equipe do Prosseguir Belém, porque é mais uma forma de fortalecer a permanência de jovens negros e negras na universidade, um objetivo que se soma às nossas lutas na pesquisa e na extensão dentro da UFPA”.

Jorge Martins, educador e militante negro

“Sou educador popular, museólogo, militante negro e moro em Belém do Pará. Participo da Coordenação Nacional da Rede Emancipa, que desenvolve ações de cursinhos populares preparatórios pré-universitários para jovens e adultos negros e negras das periferias. E, com grande orgulho, agora também participo do Programa Prosseguir Belém. Espero contribuir para fortalecer, cada vez mais, a negritude universitária”.

Fernanda Cavalcante Gama, mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

No final da graduação, participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e consegui me aprofundar nas temáticas de Ações Afirmativas e Política de Cotas. A partir de então, todas as atividades que realizei se voltaram para essa temática, assim como minha dissertação de mestrado. Eu conheci o programa Prosseguir através de colegas que pesquisam questões étnico-raciais e racismo. Quando surgiu a oportunidade de me juntar à equipe, eu aceitei – tendo em vista a grande oportunidade de disseminação das questões raciais aqui no estado do Amazonas. Estou muito ansiosa para essa experiência.

SOBRE O PROSSEGUIR

Desde 2019, o Prosseguir vem impactando positivamente a vida de centenas de jovens negros em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Além da bolsa que garante o apoio financeiro ao estudante, o programa também atua com formação em liderança, projetos de vida, mentoria, curso de inglês, diálogos sobre a pauta racial e a formação de uma rede de apoio aos universitários/as. Desde sua primeira edição, o programa recebeu mais de 8.500 inscrições e foram oferecidas 250 vagas. Saiba mais em: https://prosseguir.ceert.org.br.

SOBRE O CEERT

Organização sem fins lucrativos que, desde 1990, defende os direitos da população negra, em particular da juventude e das mulheres negras. Elabora e implementa o programa de promoção da equidade racial e de gênero em instituições públicas e privadas. Sua atuação se dá por meio de projetos nas áreas de trabalho, educação, justiça racial e juventude.

SOBRE O MOVER

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) foi criado a partir de um Manifesto em que algumas das maiores empresas do país, de vários segmentos econômicos, assumiram o compromisso público de evoluir coletivamente em uma jornada antirracista, promovendo ações de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo e junto à sociedade. O MOVER e suas associadas pautam sua atuação, ações e investimentos em três pilares: Liderança, Conscientização, Emprego/ Capacitação.

O MOVER é formado atualmente por 49 empresas: Alcoa, Aliansce Sonae, Ambev, Americanas S.A., Arcos Dorados-McDonald’s, Atento, Bain & Company, BRF, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL Supply Chain, Diageo, Disney, Dow Brasil, EF, General Mills, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Heineken, JBS, Kellogg, Klabin, Kraft Heinz, L’Oréal Brasil, Lojas Renner, McKinsey & Company, Magalu, Manserv, Marfrig, MARS, Michelin, Mondelëz International, Moove, Nestlé, PepsiCo, PwC Brasil, RD – Raia Drogasil, Sodexo, Tenda Atacado, UnitedHealth Group Brasil, Vale, Via, XP Inc. e 3M. Mais informações em www.somosmover.org.

Imagens: CEERT