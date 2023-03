Prostituta assume por 4 meses identidade de coronel morto

Um coronel da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) foi morto no ano passado, mas o caso só foi descoberto meses depois porque uma garota de programa assumiu a identidade da vítima, se passando por ele durante quatro meses. O crime ocorreu em Macaíba, no Rio Grande do Norte.

De acordo com informações do programa Fantástico, Jerusa mandava mensagens do celular do coronel, Roberto Perdiza, para familiares e amigos da vítima a fim de que eles não desconfiassem de que o homem havia sido assassinado.

A última vez que o militar foi visto ocorreu em 30 de agosto de 2022, quando Roberto foi até um bar e encontrou-se com Jerusa, com quem foi para um motel. Segundo o delegado, o coronel foi levado para um outro local na sequência, onde teria sido morto por Jerusa e um comparsa por meio de disparos de arma de fogo.

O corpo só foi localizado em Macaíba, cidade vizinha de Natal, três meses depois. Entretanto, os restos mortais estavam difíceis de serem identificados, pois o cadáver estava sem a cabeça e as mãos.

Durante esse período, Jerusa driblava suspeitas mandando mensagens do celular do coronel para que pessoas próximas. No final do mês de setembro, ela chegou a ser vista sacando dinheiro da conta de Perdiza e tentou vender o apartamento do coronel.

O caso foi desvendado após um descuido da garota de programa, que acabou enviando um áudio antigo do coronel para o mesmo amigo para quem ele havia enviado o conteúdo. Desconfiado, o amigo mostrou o áudio para a polícia.

Jerusa e seu comparsa estão presos e responderão por latrocínio. Eles podem pegar até 30 anos de cadeia.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução