Protesto marca enterro de agricultor atropelado por criança na zona rural de Marapanim

Em clima de comoção e revolta, o corpo do agricultor Odair José Monteiro de Jesus, mais conhecido como “Espoca”, de 49 anos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (11), no cemitério de Vila Maú, na zona rural de Marapanim, na Região do Guamá, no nordeste do Pará.

Ele foi vítima de atropelamento na noite de domingo (9), na Rodovia PA-220, quando caminhava pela margem da estrada com a mulher e os filhos pequenos. O causador do acidente foi um garoto de 11 anos, que pilotava a motocicleta do pai, em alta velocidade.

Durante o cortejo da casa do agricultor até o cemitério, amigos e parentes prestaram homenagens a “Espoca”, acionando as buzinas de suas motos, os veículos mais utilizados na região, e pedindo uma atuação rigorosa da polícia e do Detran, a fim de evitar que outros acidentes deste tipo aconteçam.

“Espoca” era muito querido em Vila Maú, por ser um sujeito brincalhão e trabalhador e deixou esposa e filhos menores desamparados, o mais velho pré-adolescente, que ajudava o pai no sustento da família.

Segundo os moradores da Vila Maú, não há fiscalização nem policiamento efetivos na comunidade e são comuns os casos de menores arriscando a própria vida e a vida dos outros, pilotando motos em alta velocidade pelas ruas e estradas locais. Também falta sinalização e iluminação da estrada, que foi asfaltada no ano passado.

Os moradores também reclamam da falta de fiscalização nos bares locais, onde menores são vistos constantemente consumindo bebidas alcoólicas e pilotando motos, o que se torna uma combinação extremamente perigosa. Os casos aumentam nos finais de semana, com o aumento de circulação de pessoas no balneário da vila.

Entenda o caso

O agricultor Odair José Monteiro de Jesus, o Espoca, de 49 anos, foi atropelado na noite de domingo, na Rodovia PA-220, na entrada da comunidade de Vila Maú, em Marapanim, por um menino de 11 anos, que pilotava a motocicleta do pai, em alta velocidade. De acordo com moradores, o acidente aconteceu logo depois das 19h, no momento em que Espoca voltava caminhando para casa com a mulher e os filhos, pela beira da estrada, quando a moto surgiu em alta velocidade, por trás.

Segundo uma testemunha, o choque foi tão forte que a vítima foi jogada à frente por cerca de cinco metros, tendo fratura exposta em uma das pernas e na queda bateu a cabeça no asfalto. Populares que passavam pela rodovia na hora acionaram uma ambulância do posto de saúde do Maú, que chegou minutos depois do acidente.

O agricultor foi levado para ser socorrido no Hospital Municipal de Curuçá, que fica mais próximo do local do acidente, mas de lá foi transferido para Belém, morrendo a caminho do Hospital Metropolitano. Moradores lamentaram o acidente nas redes sociais e cobraram providências do governo do Estado para que sinalize e ilumine a estrada, que foi asfaltada no final do ano passado.

Eles pediram também uma fiscalização do Departamento de Trânsito e da Polícia Militar, além do Conselho Tutelar, para impedir que menores trafeguem de moto em alta velocidade e consumam bebidas alcoólicas nos bares locais, o que já se tornou frequente.

As informações são do site Ver-o-Fato.