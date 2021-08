Protocolo da volta do público aos estádios deve sair até terça-feira (31), afirma vice da FPF

A reportagem conversou com o vice-presidente da Federação, Maurício Bororó

Os clubes paraenses que estão no Brasileirão de futebol continuam na expectativa para o retorno do público aos estádios. A equipe de O Liberal conversou com o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó, que revelou que o protocolo de segurança pode sair até amanhã, terça-feira (31).

“O protocolo deve sair no final da tarde de hoje (30), no máximo amanhã (31), junto com decreto do Governo. Vamos enviar para a CBF o protocolo, assim que o decreto sair oficialmente”, explicou Bororó, que disse também que, além da CBF, os órgãos de segurança do Estado, clubes e as prefeituras dos municípios que receberão partidas também serão notificados.

Responsabilidade

Segundo Bororó, fiscais das instituições estarão nos estádios para que os torcedores respeitem todas as medidas e evitem casos como o que ocorreu no jogo entre Atlético-MG x River Plate, pela Libertadores. O Mineirão, palco do duelo, foi reprovado no teste e os portões foram novamente fechados. No entanto, a resposabilidade de fato, de acordo com o vice da FPF, é do time dono da casa:

“O clube mandante vai ter que ter orientadores, dentro e fora do estádio. Dentro para não ficarem sem a máscara. O time ganhando ou perdendo, vamos ter que ter jogo de cintura. Vai ter fiscais da CBF. A gente vai se reunir com Paysandu e Remo, órgãos de segurança, Paragominas, Castanhal e prefeituras. Para delinear como vai ser essa entrada do torcedor, que vai ter que levar celular, identidade. Recomendamos que chegue 4h ou 5h antes do jogo”, disse o dirigente.

Fonte: O Liberal