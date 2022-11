Protocolo de Saúde Bucal prioriza acolhimento e humanização no acesso aos serviços odontológicos em Belém

O município de Belém já conta com um Protocolo de Saúde Bucal. Elaborado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o documento vai ajudar na organização institucional do acesso aos serviços de saúde bucal da capital e distritos, através de condutas embasadas cientificamente e formuladas por gestores, trabalhadores e técnicos da secretaria de saúde. O documento pode ser acessado no site da Sesma.

O protocolo foi construído a partir das normativas do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele aborda desde as condutas que o profissional da saúde bucal deve adotar durante o atendimento no serviço de saúde, visando o acolhimento e a humanização, até como deve funcionar a rede de saúde bucal no município.

A coordenadora da Referência Técnica em Saúde Bucal da Sesma, Ceci Baker, explica que mesmo o protocolo sendo elaborado a partir das diretrizes já existentes no serviço de saúde, é um instrumento dinâmico que não se encerra em si.

“O documento, mesmo sendo norteador, também está aberto a transformações a partir da prática diária dos serviços. O protocolo é importante para dar todas as diretrizes de como a nossa rede deve funcionar e de como os nossos profissionais devem agir”, reforça Ceci.

Prioridade – o município de Belém vem priorizando ações relacionadas à reorganização da atenção em saúde bucal por meio da ampliação e qualificação da sua rede de assistência, se adequando às mudanças a partir das novas diretrizes do Ministério da Saúde.

Além disso, existem também projetos em andamento que viabilizam o fortalecimento da rede especializada por meio da ampliação dos números de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) e Atenção Hospitalar, expandindo assim o acesso da população às ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção em saúde bucal.

A Referência Técnica em Saúde Bucal da Sesma também tem utilizado a educação permanente como eixo transversal para o processo de qualificação dos profissionais e a descentralização das ações de apoio aos oito distritos sanitários de Belém.

“Para traçarmos as estratégias e ações que deveriam ser adotadas no Protocolo, realizamos o diagnóstico inicial da situação de saúde bucal do município de Belém, no qual foram avaliados vários fatores com relação ao acesso da população, estrutura física, recursos humanos, rede de equipamentos odontológicos, sistema de informação e principalmente processo de trabalho e humanização das equipes de saúde bucal inseridas na assistência”, explica Baker.

Dessa maneira, é a primeira vez que Belém contará com um Protocolo de Saúde Bucal para apresentar as linhas municipais de Atenção à Saúde Bucal e servir de referência aos profissionais da rede para planejar e executar suas ações na assistência e na organização dos serviços públicos de saúde na cidade.

O documento contribuirá, ainda, para a reestruturação do sistema a partir dos princípios da Política Nacional de Saúde Bucal e das diretrizes de atenção primária no âmbito do SUS preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Acesse o protocolo aqui.

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira