Prova do concurso da Polícia Militar é realizada em seis municípios paraenses

A prova para o cargo de praça masculino da Polícia Militar do Pará ocorreu neste domingo (06) nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Tudo ocorreu da normalidade. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) trabalha atenta ao cenário epidemiológico para que o cronograma do certame da Polícia Militar seja executado de forma segura e obedecendo a todos os dispositivos legais.

O avanço na realização do concurso da Polícia Militar reforça o compromisso da atual gestão de avançar na área de segurança pública e priorizar o acesso ao funcionalismo público estadual por meio de concursos.

“Priorizamos mais melhorias na segurança pública, por isso seguimos trabalhando sem medir esforços e cumprindo os protocolos de segurança no combate à Covid-19 na realização dos concursos públicos em nosso Estado, para que em breve a nossa população possa contar com o aumento do efetivo nas ruas, proporcionando mais tranquilidade”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Oportunidade – O candidato Lucas da Silva Lima, que reside no Estado do Tocantins, viu o certame para a PM do Pará como uma boa oportunidade de ingresso no serviço público. “Fiz uma boa prova, achei que estava bem elaborada. Eu estava estudando há um bom tempo. Sempre gostei da carreira policial, e por isso decidi fazer. Agora é aguardar a aprovação e ser chamado para servir aqui no Pará”, disse Lucas Lima.

Neste domingo, 67.203 candidatos realizaram a prova para o cargo de praça masculino. O certame oferta 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais.

Por Luana Taveira (SEPLAD)

Fonte: Agência Pará

Foto: Ascom / SEPLAD