Próximo adversário do Remo na Série B não perde há 21 jogos como mandante

Sem vencer há três rodadas da Série B, o Remo tem um desafio e tanto no sábado (26), às 21h, contra o Náutico-PE, no Estádio dos Aflitos. Líder da Segundona, com cinco vitórias em seis jogos, o Timbu não perde há 21 partidas como mandante.

Caldeirão sem torcida

Desde o início da pandemia, os clubes precisam lidar com a ausência do torcedor. No entanto, isto não é problema para o Náutico-PE. Prova disso, é que neste período de invencibilidade como mandante, das 21 partidas, 20 foram nos Aflitos. A última foi um 2 a 0 para a Ponte Preta-SP, no palco da partida contra o Leão.

14 anos depois?

A participação do Remo na Segundona marca a primeira vez azulina na Série B desde 2007. Aliás, foi justamente naquela edição do torneio que o Leão teve a sua última vitória fora de Belém.

Foi no dia 16 de junho daquele ano, com um 3 a 2, de virada, sobre o Avaí-SC (Fábio Oliveira, Matheus Ferraz e Alexandre fizeram para o Remo e Rodriguinho fez os dois do Leão da Ilha). Resta saber se 14 anos depois, o clube azulino voltará a vencer fora de casa na Série B.

Fonte: O Liberal